Viral Video: जूते पॉलिश करने वाले युवक को दिया सरप्राइज, चुपके से पैकेट रखकर भागा शख्स, देखते ही आ गई मुस्कान!

मैथिलीशरण गुप्त की एक कविता की पंक्तियां इंसानियत को बखूबी दर्शाती हैं. वो लिखते हैं- “वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे!” इंसान प्रकृति की बनाई सबसे खास चीज है और उसकी खासियत तभी बरकरार रहती है जब वो दूसरे व्यक्ति की भी मदद करे और अपनी इंसानियत का प्रदर्शन करे. बहुत से लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी होती है, वो दूसरों की चिंता नहीं करते हैं मगर आज भी इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, जिनके सहारे ये दुनिया चल रही है. ऐसे ही एक व्यक्ति का वीडियो वायरल (Man surprise cobbler with food video) हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @HealDepressions पर सकारात्मक वीडियोज (Positive videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स जरूरतमंद व्यक्ति (Man feeding cobbler viral video) की मदद करता नजर आ रहा है. अक्सर हम सड़क किनारे अपने रोजगार को कर रहे लोगों को देखते हैं पर ये नहीं सोचते कि वो किस तरह जिंदगी की मार झेल रहे हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे-तैसे मेहनत कर रहे हैं. इस वीडियो में भी ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है जो सड़क किनारे बैठकर दूसरों के जूते पॉलिश कर पैसे कमाता है.

That damn smile. pic.twitter.com/ZEVCOZpmed

