नकली हाथ को छूने से भी मेहसूस होने लगा स्पर्श, जादू है या विज्ञान का खेल? अनोखा वीडियो हुआ वायरल

सोचिए कि अगर आपके आसपास मौजूद किसी निर्जीव चीज को छुआ जाए और वो स्पर्श आपको मेहसूस हो तो क्या होगा? बेशक ये डरावना अनुभव होगा, क्योंकि जबतक कोई चीज हमारे शरीर को नहीं छूती, तब तक हमें वो मेहसूस नहीं होती. जब चीजें स्किन से छूती हैं तो वो सेल्स दिमाग को सिग्नल भेजती हैं और इस तरह दिमाग हमें संकेत भेजता है कि कोई चीज हमें छू रही है. मगर निर्जीव चीजों (Man feels touching of fake hand viral video) को छूने से भी अगर हमें स्पर्श का एहसास होने लगे तो? हाल ही में ऐसा देखने को मिला एक वायरल वीडियो में.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) शेयर किए जाते हैं. इन दिनों इस अकाउंट पर पोस्ट किया एक वीडियो काफी चर्चा में है जिसमें एक शख्स के सामने निर्जीव चीज को छुआ (touch of fake hand looks real video) जा रहा है मगर असर उसके ऊपर हो रहा है. यानी उसका दिमाग उसे ऐसे संकेत देने लग रहा है जैसे सीधे तौर पर उसके शरीर को ही छुआ जा रहा हो.

When brain gets hacked! Science is fun pic.twitter.com/2avUs8EhQy

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 9, 2022