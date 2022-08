मोटरसाइकल मोड़ते-मोड़ते 'धरती में समा गया' शख्स, हैरान करने वाले वीडियो हो रहा वायरल

आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. अक्सर लोग गाड़ी चलाते वक्त सावधान होना भूल जाते हैं और फिर ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिससे बच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही कुछ एक शख्स के साथ हुआ जो रोड के बगल में अपनी बाइक मोड़ रहा था. मगर उसे इतना नहीं समझ आया कि बाइक मोड़ते (man fell in big pit with bike viral video) वक्त पीछे देख लेना चाहिए, क्योंकि वहां एक बड़ा गड्ढा था.

ट्विटर अकाउंट ‘वाय मेन लिव लेस’ में पुरुषों से जुड़े हैरान करने वाले और फनी वीडियोज (Funny Videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (Man fell in hole while reversing bike video) शेयर किया गया है जिसमें एक व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा (man fall in hole next to road video) हो गया जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. वैसे देखा जाए तो सड़क हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं. मगर आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो सड़क के बगल में खड़े होकर हादसों का शिकार हो जाते हैं! वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ.

Journey to the Center of the Earth pic.twitter.com/CeFcYVxiSq — Why men live less (@Menliveless) August 7, 2022



गड्ढे में गिरा शख्स

वीडियो में एक व्यक्ति रोड के किनारे किसी दुकान के सामने अपनी बाइक को मोड़ते नजर आ रहा है. उसने हेल्मेट पहना है इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है. वो गाड़ी को पीछे मोड़ता है मगर उसका ध्यान नहीं जाता कि पीछे एक बड़ा गड्ढा है. वो मोड़ते-मोड़ते सीधे गड्ढे में जाकर गिरता है. वो इतना बड़ा गड्ढा है कि आपको देखने पर ऐसा लगेगा जैसे वो उसी में समा गया क्योंकि ना ही सीसीटीवी कैमरे में बाइक नजर आ रही है और ना ही वो शख्स दिखाई दे रहा है. वीडियो खत्म हो जाता है और ये नहीं पता लग पाता कि आखिर उसे बाहर कैसे निकाला गया होगा. वीडियो का कैप्शन बड़ा ही फनी है, लिखा है- धरती के मध्य की यात्रा.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने वीडियो के कमेंट में इसी क्लिप को रिवर्स कर के पोस्ट किया है जिससे वो और भी फनी लग रहा है. इस वीडियो को देखकर लग रहा है जैसे वो शख्स गड्ढे में से गाड़ी के साथ बाहर आ रहा है. कई लोगों ने वीडियो से छेड़छाड़ पर यूजर को ट्रोल किया है और कहा है कि ये मजाक की बात नहीं है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news