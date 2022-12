VIDEO: ऊंटों के जरिए रेगिस्तान के बीच लोगों ने कुएं से निकाला पानी, IFS अफसर ने कहा- 'पानी बेहद कीमती है'

दुनिया में लोग पानी की जितनी बर्बादी करते हैं, पानी उतना ही हमारे लिए आवश्यक है. पर लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझते. उन्हें लगता है कि नल से गिरते पानी को जितना बहाओ, वो उनके लिए मुफ्त है. पर उन लोगों के बारे में सोचिए, जिनके घरों में नल नहीं है और उन्हें पानी भरने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है. राजस्थान के रेगिस्तान के पास रहने वाले लोगों को इस मुश्किल का सामना रोज करना पड़ता है. हाल ही में लोगों की इसी चुनौतीभरी जिंदगी का वीडियो (Man fetch water from well with camels) देखने को मिला जिसके बाद आप पानी की कद्र भी करेंगे और लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए अनोखे जुगाड़ की भी तारीफ करेंगे.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सम्राट गौड़ा (Samrat Gowda IFS) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और प्रकृति से जुड़े कई वीडियो पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें लोग रेगिस्तान में पानी (Camel fetch water from fell) निकालते दिख रहे हैं. रेगिस्तान के इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को पता है कि पानी की कीमत क्या होती है. आसपास पानी की मौजूदगी ना होने पर उन्हें दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है.

Water is very precious resource……use it carefully 💦 pic.twitter.com/g6UNIFwEnk — Dr.Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) December 1, 2022



ऊंटों की मदद से निकाला पानी

इस वीडियो में लोगों की वही मुश्किल दिख रही है इस लिए सम्राट गौड़ा ने वीडियो के साथ लिखा- पानी बेहद कीमती है, इसे बेहद सावधानी से इस्तेमाल करें. वीडियो में एक व्यक्ति रेगिस्तानी इलाके में खड़ा है. उसे देखकर लग रहा है कि वीडियो भारत का ही है. शख्स एक कुएं में खास तरह का बर्तन पानी भरने के लिए डालता है और फिर बाहर निकालने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल करता है. वो ऊंट के ऊपर रस्सी डालता है और दूसरा व्यक्ति उन्हें खदेड़ते हुए आगे ले जाता है जिसके बाद पानी का बर्तन भी बाहर आ जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 8 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कुछ लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि जब तक इंसान के पास किसी चीज का अभाव नहीं होगा, तब तक उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, कमी से ही उसे समझ आएगा. एक ने दावा किया कि वीडियो जैसलमेर से है. एक ने कहा कि पानी को इतनी नीचे से निकालना पड़ रहा है, इससे पता चलता है कि पानी खत्म होने के कगार पर है.

