VIDEO: सुनसान जंगल में चीता से हो गया सामना, हमले के लिए था तैयार तभी शख्स ने चला दी गोली!

इंसान अक्सर जंगल और जंगली जानवरों को हल्के में ले लेते हैं. उन्हें लगता है कि वो जंगली जानवरों से ज्यादा ताकतवर हैं. यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि सिर्फ एक बार हमला करने पर जानवर, इंसान की जान ले सकता है. इन सबके बावजूद लोग जंगलों में घूमने-फिरने जाते हैं. ऐसा ही एक शख्स ने भी किया पर उसका सामना एक चीते (Cheetah attack man video) से हो गया जो उसपर हमला करने के लिए तैयार था पर तभी उसने ऐसा काम किया कि जानवर वहां से भाग निकला.

ट्विटर अकाउंट @ViciousVideos पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स (man fire at cheetah in jungle video) का सामना चीता से हो जाता है. जंगल में रहने वाली कोई भी बड़ी बिल्ली हो, वो बेहद तेज और चालाक होती है. उन्हें झपटकर शिकार करने में जरा भी वक्त नहीं लगता है. इस वीडियो में भी ऐसा ही देखने को मिला है. फिल्मी स्टाइल में चीता पहले तो शख्स को पीछे की ओर ढकेलता हुआ आगे बढ़ता है और फिर हमला कर देता है.

