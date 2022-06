दिन-रात दो लड़कियों से होती थी फोन पर बात, हजारों मील दूर मिलने पहुंचा शख्स तो मिला बड़ा धोखा

जब इंसान प्यार में होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है. मगर जब प्यार में भरोसा टूटता है तो बहुत दुख होता है. ऐसे में सिर्फ भरोसा ही नहीं, इंसान भी पूरी तरह टूट जाता है. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक शख्स के साथ हुआ जिसे प्यार में 1 बार नहीं, दो-दो बार धोखा मिला. अब उसका प्यार से यकीन ही उठ गया है. हैरानी की बात ये है कि उसे जिन महिलाओं से धोखा (Man ghosted by women on first date) मिला उनसे वो दिन-रात बातें करता था.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 32 साल के डेविड स्टीवेंसन (David Stevenson) के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने दुखी होकर सोशल मीडिया साइट टिकटॉक पर जिक्र किया. रिपोर्ट के अनुसार डेविड इंग्लैंड के नॉटिंघम (Nottingham, England) से हैं मगर स्पेन (Spain) में रहते हैं. उन्हें इंग्लैंड की एक लड़की पसंद आई जिससे वो पहले इंग्लैंड में दो बार मिल चुके थे और डेट पर भी गए ते. जब वो स्पेन लौट आए तो उनकी दिन-रात उस लड़की से बातें होती थी और वो उससे बहुत प्यार करते थे. उन्होंने तय किया कि वो फिर से उससे इंग्लैंड (Man flew to England from Spain for date) मिलने जाएंगे.

डेट पर हजारों कीलोमीटर दूर पहुंचा शख्स

अबकी बार वो जब मिलने के लिए इंग्लैंड पहुंचा तो लड़की ने ना ही उसका फोन उठाया और ना ही उससे बात की. वो पूरी तरह से डेविड की जिंदगी से गायब हो गई जैसे वो कोई भूत रही हो. डेविड को इस बात का बहुत बुरा लगा और उनका दिल टूट गया. वो स्पेन लौट आए मगर उनकी बात एक दूसरी लड़की से होने लगी जो इंग्लैंड की ही थी. उन्होंने एक ही महीने दूसरी बार फिर से इंग्लैंड जाने का फैसला किया और इसके बारे में भी जानकारी सोशल मीडिया पर थी.

दूसरी बार भी मिली असफलता

डेविड को लगा था कि ये दूसरी डेट अच्छी जाएगी मगर उनके साथ उल्टा ही हो गया. जब वो ब्रिस्टल एयरपोर्ट पहुंचे और लड़की से संपर्क किया तो उसने कहा कि उसे कोविड हो गया और वो उससे मिल नहीं पाएगी. डेविड दंग रह गया क्योंकि एक ही महीने में वो स्पेन से इंग्लैंड 2 बार आया था और दोनों बार उसकी डेट असफल रह गई और लड़कियों ने मिलने से मना कर दिया. डेविड ने उदास होकर वीडियो शेयर किया और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी. हालांकि, जब से उनका वीडियो वायरल हुआ है, कई महिलाओं ने दुख जाहिर करते हुए उन्हें मैसेज किया है और डेविड अब उनसे संपर्क में हैं मगर एक ही महीने में 4 बार हवाई यात्रा करने के बावजूद भी धोखा मिलने पर लोग काफी हैरान हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news