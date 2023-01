Viral Video: कार पर मारी ठोकर, फिर रुपये दिए बिना ही भाग निकला शख्स! पीछे छोड़ गया दिल जीत लेने वाली चीज

अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि आज के वक्त में भलाई का जमाना ही नहीं है. लोग एक दूसरे का अनहित करने के बारे में सोचते हैं. हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो बुरा भी मेहसूस नहीं करते. पर हर कोई ऐसा नहीं होता है, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स (man gift chocolate after giving dent video) के शिष्टाचार और उदार व्यवहार की तारीफ हो रही है. हालांकि, कुछ लोग इसपर डिबेट कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर अजबगजब वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स की कार पर डेंट (how to fix car dent) पर पड़ा दिख रहा है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दिया है. जिस शख्स ने डेंट किया, वो वहां गलती स्वीकारने के लिए तो नहीं रुका, पर अपने पीछे ऐसी चीज छोड़ गया कि जिसकी कार में तोड़फोड़ हुई, उसके कुछ तो तसल्ली जरूर मिली होगी.

