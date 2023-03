Viral Video: प्यास से तड़प रहा था भेड़िया, शख्स ने दिखाई इंसानियत, खतरे के बावजूद रेगिस्तान में यूं की मदद

देखा जाए तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है. जानवरों के पास भी दिमाग है, अपना समाज है, पेट भरने की कला आती है, परिवार बढ़ा सकते हैं और हमारी ही तरह अपनी प्रजातियों से संपर्क भी कर सकते हैं. पर एक चीज है जो हमें उनसे अलग करती है, वो है मानवता. अगर इंसान के अंदर से मानवता का भाव मर जाए तो भी जंगलों में रहने वाला जानवर ही बन जाएगा. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बेहद खतरनाक जीव (Man gave water to thirsty wolf) की जान बचाई जिसके बाद उसकी तारीफ होने लगी.

ट्विटर अकाउंट @PierPets पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो आपका दिल छू लेगा. इस वीडियो में एक व्यक्ति भेड़िये की मदद करते नजर आ रहा है. वीडियो में दिख रहा जीव भेड़िये की ही प्रजाति का है जिसे कोयोट (Coyote wolf) कहते हैं. आमतौर पर ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं. जानकारों का मानना है कि कोयोट इंसानों पर हमला नहीं करते, पर इस तथ्य को भी नहीं नकारा जा सकता है कि ये मांसाहारी जीव होते हैं जो भूख लगने पर खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

He found a thirsty wolf in the desert and gave him some water ❤️ pic.twitter.com/fK7e3L8ch9

— Pier Pets (@PierPets) March 21, 2023