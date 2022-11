VIDEO: पक्षी की तरह आसमान में उड़ता दिखा व्यक्ति, 'पंख' फैलाए पहाड़ की चोटियों के ऊपर आया नजर!

आपने सुपरमैन कार्टून या उसकी मूवी जरूर देखी होगी. आसमान में उड़ते हुए उस सुपरहीरो को देखकर आपका भी उड़ने का मन किया होगा. कई बार तो सुपरहीरोज को उड़ते देख बच्चे नकल करने लगते हैं जिसके कारण उनके साथ खौफनाक हादसे हो जाते हैं. पर क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को असल में उड़ते देखा है? इन दिनों एक वीडियो वायरल (wingsuit flying sport video) हो रहा है जिसमें एक शख्स पहाड़ों के ऊपर उड़ता नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @zaibatsu पर हाल ही में एक वीडियो (man gliding in air with wingsuit video) पोस्ट किया गया है जिसमें एक व्यक्ति हवा में उड़ता दिख रहा है और अपने ‘पंख’ फैलाए हुए है. वैसे देखने से ये साफ पता चल ही रहा है कि ये पंख नहीं है. दरअसल, ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है जिसे विंग सूट फ्लाइंग कहा जाता है. इसमें स्काय डाइवर खास तरह के विंग सूट पहनते हैं और उसी की मदद से हवा में उड़ते हैं.

Flying through the Swiss Alps!

