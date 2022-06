VIDEO: पेड़ से फलों को तोड़ने के लिए शख्स ने बनाया गजब का उपकरण, आनंद महिंद्रा भी हो गए हैरान!

आज भारत के महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस (Satyendra Nath Bose) को गूगल ने श्रद्धांजलि (Google Doodle Tribute) देने के लिए उनका डूडल बनाया है. आज के ही दिन बोस ने एल्बर्ट आइंस्टीन को क्वांटम फॉर्मूलेशन भेजे थे जिसे आइंस्टीन ने क्वांटम मेकैनिक्स की दिशा में बड़ा आविष्कार माना था. 21वीं सदी में भारत आविष्कारों और इनोवेशन के मामले में काफी आगे निकल चुका है. बच्चा-बच्चा कोडिंग सीख रहा है, कंप्यूटर चला रहा है. इस बात का सबूत एक वीडियो में देखने को मिल सकता है जिसमें एक शख्स ने गजब का उपकरण (Amazing tool to pick fruits from trees) बनाया है.

देश में एक से एक इनोवेटर हैं जो ऐसी चीजों का आविष्कार (Amazing invention) करते हैं जिससे लोगों को सहूलियत होती है मगर उनसे हटकर भारत के हर घर में इनोवेशन करने वाले लोग मौजूद हैं जो अपना काम आसान करने के गजब जुगाड़ बना लेते हैं. ऐसा ही एक आविष्कार एक युवक ने किया जिससे पेड़ से फल तोड़ा जा सकता है. बड़ी बात ये है कि बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी इस आविष्कार (Anand Mahindra twitter video) से इतना इंप्रेस हो चुके हैं कि उन्होंने शख्स की बहुत तारीफ की है.

Not an earth-shattering invention. But I’m enthusiastic because it shows a growing culture of ‘tinkering.’ America became a powerhouse of inventiveness because of the habit of many to experiment in their basement/garage workshops. Tinkerers can become Titans of innovation. 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/M0GCW33nq7

— anand mahindra (@anandmahindra) June 2, 2022