हनीमून पर मां को भी साथ ले चलने के लिए तैयार हो गया शख्स, पता चलते ही पत्नी के उड़ गए होश

हनीमून (Honeymoon destinations) पति-पत्नी के लिए उनकी जीवन का सबसे खास वक्त होता है. जब वो नए-नए शादी के बंधन में बंधते हैं और एक दूसरे को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं. एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं. इसलिए आमतौर पर हनीमून पर सिर्फ कपल ही साथ जाते हैं. मगर एक शख्स (Man invited family on honeymoon) अपने और पत्नी के परिवार को भी साथ ले चलने को तैयार गया. पत्नी को भी इससे आपत्ति नहीं थी मगर जब उसने पत्नी के परिवारवालों का पत्ता काटकर सिर्फ अपनी ही मां को ले चलने की बात कही तो पत्नी के होश उड़ गए.

द सन वेबसाइट के अनुसार सोशल मीडिया साइट रेडिट (Reddit) पर हाल ही में एक महिला ने अपनी आपबीती शेयर की है. महिला ने एक ग्रुप पर बताया कि कैसे उसका मंगेतर शादी से पहले ही बिना उसे किसी भी प्लान (Man plan to take mother on honeymoon) में शामिल किए सारे प्लान बनाता है. महिला ने अपने पोस्ट में लिखा कि वो और उसके मंगेतर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. 22 साल की महिला ने लिखा कि 4 महीने बाद उसकी उसके बॉयफ्रेंड से शादी होने वाली है.

हनीमून पर मां को ले चलने के लिए तैयार हुआ पति

दोनों ने शादी से पहले ही ये प्लान कर लिया था कि वो हनीमून पर अपने परिवारों को साथ ले चलेंगे. यानी लड़के के माता-पिता और लड़की की मां भी हनीमून पर साथ चलेंगे जिससे वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें. महिला ने बताया कि उसे भी ये प्लान काफी अच्छा लगा था इसलिए वो इसके लिए तैयार हो गई. मगर शख्स ने फिर प्लान कैंसिल कर दिया और कहा कि हनीमून पर सिर्फ वो दोनों ही जाएंगे. परिवार नहीं जाएगा. इस बात से भी उसकी होने वाली पत्नी को कोई एतराज नहीं था. मगर एक दिन, जब महिला अपनी होने वाली सास और पति के साथ कपड़े खरीद रही थी, उस दौरान शख्स ने अपनी मां को साथ चलने के लिए कहा. ये सुनते ही महिला के होश उड़ गए मगर उसने उस दौरान कुछ नहीं बोला.

मंगेतर की बातों से नाराज हुई महिला, सोशल मीडिया पर मांगी सलाह

बाद में उसने मंगेतर से जब इस बारे में बात की तो उसने कहा कि फिलहाल सिर्फ उसके ही घर वाले चलेंगे. महिला इस बात से असंतुष्ट थी क्योंकि बार-बार उसका मंगेतर खुद ही प्लान बनाकर, सब कुछ खुद ही तय कर ले रहा था. जब उसने नाराजगी जाहिर की तो शख्स ने कहा कि महिला छोटी सी बात को बड़ा बना रही है. उसने सोशल मीडिया पर लोगों की राय मांगी कि क्या वो गलत है या उसका मंगेतर.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी अपनी राय

सोशल मीडिया पर लोगों ने उसका साथ दिया. उनका कहना है कि अगर वो दोनों के परिवारों को साथ ले चलने के लिए तैयार थी तो फिर वो गलत नहीं हुई. अब अगर पति खुद से ही प्लान बना रहा है तो ये गलत है. पत्नी को भी अपनी मां को साथ ले जाने का हक है. एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई इंसान बिना उसकी मर्जी के कुछ भी करना चाह रहा है तो उसे शादी करने के लिए फिर से विचार जरूर कर लेना चाहिए.

