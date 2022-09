अद्भुत! कोल्ड ड्रिंक के कैन पर घुटनों के बल बैठ गया युवक, वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

आपने देखा होगा कि कई लोग होश खो कर कोई भी काम करते हैं. ऐसे में वो अक्सर गिरते-पड़ते रहते हैं, उनका बैलेंस ठीक से नहीं बन पाता. मगर कई लोगों का बैलेंस इतना कमाल का होता है कि अगर वो नींद में भी चलें तो कभी ना गिरें. इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक शख्स ने कोल्ड ड्रिंक की कैन (Man kneel down on cold drink can video) पर ऐसा बैलेंस (balance on cold drink can viral video) किया जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर नहीं यकीन होगा.

ट्विटर अकाउंट ‘टेक एक्सप्रेस’ पर अक्सर इनोवेशन (amazing innovation videos) और टैलेंट से जुड़े अनोखे वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जो आपको चौंका देगा. इस वीडियो की खासियत ये है कि इसमें एक शख्स नजर आ रहा है जो अपने घुटनों (man kneeling on cold drink can) के बल जमीन पर बैठा है और कमाल का बैलेंस बनाए हुए है. आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कई लोग इस तरह बैलेंस बना सकते हैं, मगर बड़ी बात ये है कि जमीन और उसके घुटनों के बीच कोल्ड ड्रिंक के कैन हैं.

View this post on Instagram A post shared by Techzexpress (@techzexpress)



कैन पर घुटनों के बल खड़ा हो गया शख्स

वीडियो में एक युवक ने जमीन पर 4 कोल्ड ड्रिंक कैन रखे हुए हैं. उसने अपने दो घुटने आगे वाले कैन पर और पैर पिछले दो कैन पर इस तरह टिकाया है जैसे वो कैन पर नहीं, जमीन पर ही डायरेक्ट बैठा है. उन कैन पर वो घुटनों के बल बैठा हुआ है. बड़ी बात ये है कि उसने अपना संतुलन कमाल की तरह से बनाया है और गिर भी नहीं रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दिया रिएक्शन

इस वीडियो को 77 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कुछ लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक ने कहा कि ये देखना काफी रोचक होगा कि आखिर शख्स उस कैन से उतरता कैसे है. वहीं एक ने कहा कि उसके द्वारा किया गया करतब वाकई काबिल-ए-तारीफ है. अब अगर बात संतुलन की ही चल रही है तो ये वीडियो भी आपको चौंकाएगा जिसमें महिला ने पतले से बांस को बना लिया नाव, लकड़ी पर खड़े होकर पार की नहर!

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news