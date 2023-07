Viral Video: घर में घुसा सांप, बुलाने पर भी नहीं आए नगर निगम कर्मी, शख्स ने ऐसे सिखाया प्रशासन को सबक!

आम जनता जब रूठती है, तो उसे मनाना प्रशासन के लिए आसान नहीं होता है. प्रशासन को लगता है कि जनता को सिर्फ चुनाव के वक्त ही खुश रखना चाहिए, बाकी वक्त उन्हें भूलाकर कार्य किया जा सकता है तो ये उनकी गलतफहमी है. जब आम आदमी का दिमाग खराब होता है, तब फिर सरकारें गिर जाती हैं. ऐसा ही एक आम आदमी ने हाल ही में हैदराबाद (Hyderabad, Telangana) में किया. घर में सांप घुस (Hyderabad man left snake in government office) जाने के बाद उसने कई बार नगर निगम कर्मियों को बुलाया पर मदद के लिए कोई नहीं आया. फिर उसने इस तरह बदला लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता.

ट्विटर पर बीजेपी लीडर विक्रम गौड़ (Vikram Goud) ने एक वीडियो पोस्ट किया है जो काफी चर्चा में है. इस वीडियो में एक टेबल पर सांप (Snake in municipal corporation office Hyderabad) रेंगता दिख रहा है. आपको लगेगा शायद कोई सांप किसी कार्यालय में घुस आया है. पर जब आपको ये मालूम चलेगा कि वो अपने से नहीं घुसा, किसी ने उसे लाकर टेबल पर छोड़ा तो आप हैरान हो जाएंगे. ये वीडियो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (Greater Hyderabad Municipal Corporation), यानी हैदराबाद नगर निगम का है. हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी है जहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं.

A resident released a snake in the GHMC ward office at Alwal, Hyderabad after officials failed to respond to his complaint. The snake had entered his home during the rain.

Imagine how compelled he must have been that he had to take this step.#TwitterTillu constantly extols… pic.twitter.com/lXgcpA3kir

