VIDEO: सिगरेट से रॉकेट जलाकर छोड़ते दिखे अंकल, IFS अफसर ने कहा- 'नासा का फाउंडर जरूर भारतीय रहा होगा!'

दिवाली (Diwali 2022) नजदीक आते ही लोगों के अंदर त्योहार का उत्साह, मिठाइयों के प्रति प्यार और पटाखे जलाकर जश्न मनाने की इच्छा जाग जाती है. बच्चे हों या बड़े, हर किसी को पटाखे जलाना बहुत पसंद होता है. कई लोग तो ऐसे एक्सपर्ट हो जाते हैं कि फिर काफी नजदीक से और अलग-अलग ट्रिक आजमाकर पटाखे जलाते हैं. हालांकि, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि पटाखों के साथ सावधानी बरतना जरूरी है. सोशल मीडिया पर पटाखों से जुड़े कई वीडियोज वायरल (Man lighting rocket with cigarette) होते रहते हैं मगर उनमें से जो सबसे खास है वो एक अंकल का है जो सिगरेट से रॉकेट जलाते नजर आ रहे हैं.

आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS) अक्सर ट्विटर पर जानवरों से जुड़े और अन्य हैरतंगेज वीडियोज (amazing videos) पोस्ट करते रहते हैं. दिवाली (Diwali videos) नजदीक आते ही उन्होंने ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है. यूं तो ये वीडियो काफी पुराना है और दिवाली पास आते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है पर इस बात सुशांत ने इसे जिस एंगल से पोस्ट किया है काफी मजेदार है.

The founder of NASA was definitely from India 😊😊 pic.twitter.com/lbWlbjHB07

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 21, 2022