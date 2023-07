कोविड से शख्स को लगा इतना डर, कि घर छोड़कर गैरेज में लगा रहने, टेंट को बना लिया अपना आशियाना!

कोरोना वायरस ने दुनिया में ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ लोग मरते ही नजर आए. भारत में दूसरी लहर बहुत सी मौतों का कारण बनी थी. ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भी मरीजों की जान जा रही थी. लोगों के अंदर कोविड का डर बैठ गया था. पर धीरे-धीरे लोग इससे बाहर आ गए. अब शायद ही कोविड के केस सुनाई देते होंगे और मास्क तो ना के बराबर अब लोग लगाते हैं पर शायद लोगों के अंदर डर अभी भी बना ही हुआ है. इन दिनों एक व्यक्ति का पोस्ट वायरल हो रहा है जिसने बताया कि उसे आज भी कोविड (Man live in garage in tent) से डर लगता है और उसने इस चक्कर में अपना घर छोड़ दिया है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर @Jason_gasdive नाम का अकाउंट है जो किसी शख्स का है. वो खुद को कोविड एजुकेशन एक्टिविस्ट (Covid Education Activist) बताता है. उसके अकाउंट पर कोविड (Man live in garage due to covid fear) से जुड़ी जानकारियां और डाटा देखने को मिलता है. हाल ही में उसने एक पोस्ट के जरिए ऐसा खुलासा किया जो सभी को चौंका रहा है. उसने बताया कि वो अपना घर छोड़कर गैरेज में रह रहा है क्योंकि उसे कोरोना वायरस से डर लगता है.

I unfollowed when Naomi Wu mass blocked his followers. She’s usually a good judge of character.

This is my bed in the garage because my partner has dropped precautions

I take precautions 100% of the time. Don’t tell me that this hasn’t upended every fucking second of my life https://t.co/F7MkJWb9nD pic.twitter.com/A8ivdRtOZS

— Jason (he/him/ia) Ko Jason tāku ingoa (@Jason_gasdive) June 19, 2023