बेंगलुरु में खोया बटुआ, कैफे के कर्मी को मिला तो फोन कर दी सूचना, मालूम चली ऐसी बात कि हिल गया शख्स!

कभी न कभी बाहर जाकर आपने कोई जरूरी चीज जरूर खोई होगी. ऐसा बहुतों के साथ हो जाता है. हड़बड़ी में हम कई बार घर की चाबी, मोबाइल, बटुआ आदि जैसी चीजें कहीं भूल आते हैं और फिर अगर किसी की किस्मत अच्छी होती है तो उन्हें अपना खोया हुआ सामान मिल जाता है, लेकिन अगर किस्मत में नहीं रहा तो लाख ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप बेंगलुरु में हैं, तो मुमकिन है कि किस्मत आपका साथ दे दे. इन दिनों एक शख्स का ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उसने बताया कि बेंगलुरु (Man found lost wallet Bengaluru) में उसका वॉलेट खो गया था जो मिल तो गया पर जिस तरह उसे खोज निकाला गया, वो काफी शॉकिंग है.

ट्विटर यूजर रोहित घुमारे ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जो वायरल हो रहा है और टेक सिटी बेंगलुरु (Bengaluru lost wallet) को दर्शाने का अच्छा उदाहरण साबित हो रहा है. अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि बेंगलुरु में बच्चा बच्चा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, और तकनीक से जुड़े ऐसे हैक्स और जानकारियां लोगों के पास होती हैं जो दूसरे शहर वालों के पास शायद ही होगी. बेंगलुरु में रहने वाला निम्न दर्जे का व्यक्ति भी टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानता है.

Bangalore is something else. I lost my wallet filled with my credit/debit cards as well as important documents. I panicked, Surprisingly I received one call from cafe I went yesterday. How they found my number? They googled my name ‍

I guess this is @peakbengaluru moment

— Rohit Ghumare | That #DevOps Guy✍️ (@ghumare64) April 26, 2023