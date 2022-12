Video: शख्स ने मुंह से धुआं निकालकर बनाए कई डिजाइन के छल्ले, जादू से कम नहीं लगेगा ये कमाल का करतब!

सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं. कई लोग अपने हुनर का कमाल दिखाते हैं. पर चूंकि सोशल मीडिया की दुनिया अजीबोगरीब होती है, तो लोगों के हुनर भी काफी अजीबोगरीब होते हैं. हाल ही में एक शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो मुंह से धुआं निकालकर अलग-अलग डिजाइन के छल्ले (Man making ring with smoke video) बना रहा है, ठीक वैसे ही, जैसे भारत में युवा हुक्का पीने के बाद रिंग्स बनाकर वीडियो पोस्ट करते हैं मगर इस शख्स की बात अलग है क्योंकि इसका करतब बेहद अनोखा है.

ट्विटर अकाउंट @BornAKang पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स मुंह से धुएं के छल्ले (amazing smoke ring videos) बना रहा है. जब से भारत के बड़े शहरों में हुक्का बार खुले हैं, तब से सोशल मीडिया पर युवाओं के ऐसे वीडियोज काफी सामने आने लगे हैं जिसमें वो हुक्के के धुएं से छल्ले बनाते हैं मगर हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, इसमें जो शख्स नजर आ रहा है, उसका हुनर काफी अनोखा है, क्योंकि वो एक जगह बैठे-बैठे नहीं, बल्कि चलते-फिरते इन्हें बना रहा है.

