VIDEO: शख्स ने आवारा कुत्तों के लिए किया खाने-पीने का खास प्रबंध! जुगाड़ देखकर आप भी करेंगे तारीफ

इंसान एक दूसरे की मदद करता है तो वो अच्छा इंसान कहलता है मगर जब वो इंसान किसी बेजुबान जानवर की मदद करता है तो वो फरिश्ता बन जाता है. आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो जानवरों को दुत्कारते हैं, उनसे बुरी तरह पेश आते हैं मगर आज भी इस दुनिया में कई ऐसे लोग (Man makes food dispenser for stray dogs) मौजूद हैं जिनके अंदर इंसानियत है और उन्हीं के भरोसे ये दुनिया चल रही है. हाल ही में एक शख्स ने इंसानियत का प्रदर्शन करते हुए आवारा कुत्तों (Food and water for stray dogs) के लिए खास प्रबंध किया.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक शख्स आवारा कुत्तों (Man makes food and water available for stray dogs) के लिए खाने-पीने का खास इंतजाम करता नजर आ रहा है. बड़ी बात ये है कि उसने अकेले ही उनके लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट कर दिया है कि कुत्तों को अब खाने के लिए कभी किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा.

शख्स ने आवारा कुत्तों के लिए किया खास प्रबंध

वीडियो में शख्स ने सड़क किनारे बनी एक दीवार पर दो छोटे पीवीसी पाइप को जड़ दिया. पीवीसी पाइप वो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं जो घरों में अक्सर बाथरूम में लगते हैं. उसने पाइप्स को जड़ने के बाद एक में कुत्तों के लिए डॉग फूड भर दिया जबकि दूसरे में पानी भर दिया. मजेदार बात ये है कि उस आधे पाइप में ऊपर तक खाना भरा है तो वो अपने आप नीचे आता जाता है और कुत्तों की पहुंच में रहता है. इसे आसानी से रीफिल भी किया जा सकता है. वीडियो में देखने को मिल रहा है कि सड़क पर रहने वाले कई कुत्ते वहां आकर खाना खा रहे हैं.

वीडियो हो रहा वायरल

इस वीडियो को 17 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने बताया कि तुर्की में ये सुविधा सड़कों पर हर जगह मौजूद है. वहीं एक महिला ने इस आइडिया की तारीफ की. एक ने शख्स की तारीफ की और कहा कि ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए. एक ने कहा कि इस तरह तो कुत्ते आपस में ही लड़ने लगेंगे क्योंकि एक पाइप से एक बार में एक ही कुत्ता खा पाएगा. एक शख्स ने कहा कि आइडिया तो अच्छा है मगर चूहे भी खाना खा सकते हैं.

