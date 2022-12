डोसा वाला है या रोबोट! शख्स की स्पीड देखकर हैरान हो जाएंगे बड़े-बड़े शेफ, वायरल हो रहा वीडियो

रोड साइड स्ट्रीट फूड खाने के लिए लोग बेताब रहते हैं. स्ट्रीट फूड बनाने वाले भी लोगों के टेस्ट को बखूबी परख लेते हैं और फिर ऐसा खाना बनाते हैं जिसे देखकर हर कोई उसका फैन हो जाता है. ऐसा ही एक वेंडर वायरल वीडियो (man making dosa viral video) में देखने को मिला जो डोसा बना रहा है. इस वेंडर की स्पीड को देखकर आपको लगेगा जैसे ये इंसान नहीं, कोई रोबोट है.

ट्विटर अकाउंट @ValaAfshar पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स सड़क किनारे डोसा (dosa street food video) बना रहा है. लगभग सभी शहरों में डोसा, चाऊमीन, मोमोज या उस शहर के हिसाब से जो भी खास होता है, वो सड़कों पर आसानी से मिल जाता है. ये लोग अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि काफी तेजी से हाथ चलाने लगते हैं और इतनी जल्दी-जल्दी खाना बनाते हैं कि उन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है.

No matter what you do, do it well. True artists take pride in their work. pic.twitter.com/ET6njkmE9s

