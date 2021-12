शख्स ने जिस शेरनी की 7 साल पहले बचाई थी जान उसी से हुआ जंगल में सामना! हैरान कर देगा Video

ट्रकों के पीछे क्यों लिखा होता है Horn Ok Please? बेहद रोचक है कारण

इंसान और जानवर के बीच की दोस्ती (Humans-Animals Friendship) बेहद खास होती है. कई बार तो वो इंसानों के बीच की दोस्ती से भी ज्यादा मजबूत होती है. इंसानों के अंदर चालाकी का भाव आ सकता है मगर जानवरों के अंदर ऐसा कोई भाव कभी नहीं आता. अगर वो आपके दोस्त एक बार बन गए तो वो सालों साल उस दोस्ती को कायम रखते हैं. हाल ही में ऐसा ही नजारा एक जंगल में देखने को मिला जब एक शख्स 7 साल बाद उस शेरनी (Man Went To Meet Lioness In Jungle) से मिला जिसकी उसने जान बचाई थी जब वो बच्ची थी.

इन दिनों फेसबुक पर एक वीडियो (Man Meeting Lion in Jungle Video) तेजी से वायरल हो रहा है जो काफी इमोशनल करने वाला भी है और खुशी देने वाला भी है. वीडियो में एक शख्स का सामना खुंखार शेरनी से होता है मगर वीडियो को देखकर लोग तब दंग हो जाते हैं जब वो शेरनी उसपर हमला नहीं करती बल्कि उससे प्यार (Lioness Loving Man in River Video) जताने लगती है. दरअसल, वीडियो में नजर आ रहा शख्स फेमस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेश्निस्ट (Wildlife Conservative) हैं.



7 साल बाद शरेनी से मिलने पहुंचा शख्स

केविन रिचर्डसन (Kevin Richardson), ‘द लायन विस्परर’ (The Lion Whisperer) के नाम से फेमस हैं. उनका शेरों के प्रति प्यार भी जग जाहिर है. हाल ही में उनका एक वीडियो काफी पॉपुलर हो रहा है. फेसबुक पेज द कीवी के द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो के अनुसार केविन एक शेरनी से मिलने सवाना के जंगलों में आते हैं जिसको उन्होंने 7 साल पहले बचाया (Man Saved Lioness 7 years Ago) था. केविन ने मेग को तब बचाया था जब वो छोटी थी और उसे अवैध तरीके से तस्करों द्वारा बेचा जा रहा था. केविन उसे बचाकर एक सैंक्चुरी में ले आए थे जहां वो इंसानों से दूर पली. इस बीच केविन को भी उससे दूर होना पड़ा क्योंकि वो अन्य कामों में व्यस्त हो गए. मगर जब वो 7 साल बाद उससे मिलने लौटे तो शेरनी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया.

पहचानते ही शेरनी करने लगी प्यार

पहले तो शेरनी ने केविन को घूरा. ऐसा लगा जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो. वो धीरे कदमों में उनकी तरह चलती आई जैसे वो केविन का शिकार करने आ रही हो लेकिन उसे पहचानते ही वो उसकी ओर कूदी और उसे चाटने लगी. पानी में ही वो केविन के गले लग गई. वीडियो काफी हैरान करने वाला है और सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर दंग हैं. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि वीडियो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए.

