Viral Video: शख्स ने की मेट्रो के अनाउंसर की नकल, असली-नकली में फर्क कर पाना मुश्किल! लोगों ने की तारीफ

दिल्ली मेट्रो इन दिनों किसी न किसी वजह से चर्चा में है. कभी इसमें लोग डांस करने दिख जाते हैं तो कभी किस करते और कभी मारपीट करते हुए भी नजर आ जाते हैं. अब दिल्ली मेट्रो बिग बॉस के घर से कम नहीं रह गई है. पर इन दिनों एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने दिल्ली मेट्रो (Man mimics Delhi Metro announcer) में बैठकर अपना एक ऐसा टैलेंट दिखाया कि हर कोई उसकी तारीफ ही करने लगा.

इंस्टाग्राम यूजर कृष्णांश शर्मा (Krishnansh Sharma) ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर दो वीडियोज पोस्ट किए हैं जो खूब वायरल हो रहे हैं. कृष्णांश ने पहला वीडियो 2 मई को पोस्ट किया था जिसे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. इसके बाद दूसरा वीडियो उन्होंने हफ्ते भर पहले ही पोस्ट किया है. इस वीडियो में वो मेट्रो के अंदर बैठकर मेट्रो अनाउंसर की नकल करते हुए दिख रहे हैं. आपको पता ही होगा कि दिल्ली और लखनऊ मेट्रो (Who is the announcer in Delhi Metro) में दूरदर्शन के पूर्व प्रेजेंटर और वॉइस आर्टिस्ट शम्मी नारंग (Shammi Narang) की आवाज है जबकि महिला की आवाज पूर्व एंकर रिनी साइमन खन्ना (Rini Simon Khanna) की है जो अंग्रेजी में बोलती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Krishnansh Sharma (@whokrishnansh)



मेट्रो ट्रेन के अनाउंसर की नकल की

शम्मी नारंग की आवाज का बेस इतना ज्यादा है कि उनकी आवाज की आसानी से नकल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है. पर वीडियो में शख्स ने इतनी कमाल की नकल उतारी है कि उसे सुनकर ये फर्क लगा पाना बहुत मुश्किल है कि असली आवाज कौन सी है और नकली कौन सी है. पहले वीडियो में वो मेट्रो के अंदर काफी भीड़भाड़ में खड़े हुए हैं. वो कहते हैं- अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है, यहां रेड लाइन के लिए बदलें. इसके बाद वाले वीडियो में वो आराम से बैठे नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में वो मेट्रो में अक्सर सुनाई देने वाली चेतावनी को दोहरा रहे हैं. वो कहते हैं कि यात्री अपनी ढीली वस्तुओं को खास ध्यान रखें!

वीडियो हो रहे हैं वयारल

पहले वीडियो को जहां 26 लाख व्यूज मिल चुके हैं जबकि दूसरे वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं. कई लोगों ने कमेंट कर प्रतिक्रिया दी और उनके इस हुनर की खूब तारीफ की, एक व्यक्ति ने कहा कि वो जल्द ही फेमस हो जाएंगे.

