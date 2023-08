Viral Video: जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी थी कार, शख्स ने मजेदार तरीके से रोड की पार, देखता रह गया ड्राइवर!

रोड सेफ्टी को लेकर यूं तो कई नियम बनाए जाते हैं पर उसका पालन कितने लोग करते हैं, ये सोचने वाली बात है. आपको सड़कों पर चलते कई ऐसे लोग दिख जाएंगे जो ट्रैफिक लाइट को डीजे लाइट समझकर उसे अनदेखा कर देते हैं. बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि उन्हें बाएं होकर ही चलना है. उसी प्रकार एक आम गलती लोग जेब्रा क्रॉसिंग को लेकर करते हैं. जब वो ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं, तो अक्सर अपनी गाड़ी को जेब्रा क्रॉसिंग पर लाकर खड़ा कर देते हैं. जबकि जेब्रा क्रॉसिंग रास्ता पार करने वालों के लिए बनाई जाती है. ऐसा ही एक शख्स ने भी किया जब उसने ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी तो रोकी, मगर उसे जेब्रा क्रॉसिंग (Man park car on zebra crossing viral video) पर लाकर खड़ा कर दिया.

ट्विटर अकाउंट @PicturesFoIder पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स जेब्रा क्रॉसिंग (Man enter car cross zebra crossing) पर लाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है. इसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग के जरिए रोड को पार करने के लिए एक शख्स जो काम करता है, वो देखने लायक है. वीडियो देखने से लग रहा है कि ये मनोरंजन के नजरिए से बनाया गया है.

