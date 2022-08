VIDEO: विचित्र ढंग से जिम में एक्सरसाइज करते दिखा शख्स, लोगों ने कहा- 'गर्दन टूटकर गिर जाएगी!'

जिम में एक्सरसाइज करना एक बात है और सही ढंग से करना दूसरी. जिम तो बहुत लोग जाते हैं मगर वो इस बात का ध्यान नहीं देते कि वो ठीक से एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं. गलत एक्सरसाइज करने से आपने स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. यही नहीं, इसकी वजह से मांसपेशियों या हड्डियों में भी समस्या हो जाती है. फिर भी कई लोग अपने आप को एक्सपर्ट समझकर बिना जानकारों की मदद लिए एक्सरसाइज (Man perform weird exercise in gym video) करने लग जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक शख्स ने किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया अकाउंट ‘ओवरटाइम’ पर अक्सर मजेदार वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो खूब वायरल हो रहा है. कारण है इसमें नजर आने वाला एक शख्स जो विचित्र तरह की एक्सरसाइज (Man funny exercise in gym video) कर रहा है. आपको वीडियो देखकर लगेगा जैसे शख्स ने अपने हिसाब से कोई तरीका खोजा है मगर लोगों को उसे देखकर चिंता हो रही है क्योंकि उसका तरीका बहुत ही विचित्र है और उनका मानना है कि इस तरह उसे चोट पहुंच सकती है.

