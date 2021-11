शादी में कर रहा डांस या जिम में बना रहा बॉडी! युवक के अजीबोगरीब डांसिंग स्टेप को देख लोटपोट हुए लोग

इन दिनों शादी सीजन चल रहा है और लगभग हर मोहल्ले की सड़क पर बारात निकलते दिख जा रही है. लोग अपने प्रियजनों की शादी में शरीक हो रहे हैं और जमकर डांस (Wedding Dance Video) करते भी नजर आ जा रहे हैं. वैसे शादी समारोह में डांस (Funny Dance Video in marriage) देखना काफी मनोरंजन से भरा होता है. लोगों को अलग-अलग डांस मूव कभी हैरान करने वाले होते हैं तो कभी मनोरंजक होते हैं. हाल ही में एक शख्स ने शादी में ऐसा डांस (Viral Wedding Dance Video) किया जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जा रहे हैं.

यूट्यूब चैनल फिट भारत पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स कई लोगों के बीच डांस कर रहा है. उसने फुल स्लीव की टीशर्ट और जीन्स पहनी है मगर सबसे खास है उसका डांसिंग स्टाइल. युवक ऐसे डांस कर रहा है जैसे वो शादी में नाच नहीं रहा बल्कि जिम (Man Does Gym Exercise while Dancing) में बॉडी बना रहा है. उसके डांसिंग स्टेप जिम में एक्सरसाइज करते किसी शख्स के जैसे लग रहे हैं. वीडियो देखकर लग रहा है कि ये उत्तर भारत की किसी शादी का वीडियो है.

Dance का नहीं पता लेकिन भाई Gym के शौक़ीन ज़रूर हैं

Can you tell which all muscles exercises he covered in his dance ?? #FitBharat pic.twitter.com/arPUATefRf

