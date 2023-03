Viral Video: गलती से पैर पर चढ़ गई व्हीलचेयर, युवक ने विकलांग शख्स को मारा घूंसा! देखते रहे लोग

अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि इस दुनिया से इंसानियत खत्म होती जा रही है. अब ये तो हर व्यक्ति के अपने अनुभवों के आधार पर कही बात है मगर कई ऐसे वाकये दिखाई-सुनाई दे जाते हैं जो इस दावे की पुष्टि कर देते हैं. इन दिनों ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको ये विश्वास दिला सकता है कि दुनिया से इंसानियत खत्म हो चुकी है. इस वीडियो एक विकलांग (Man hit handicap video) व्यक्ति पर युवक सिर्फ इसलिए हमला कर देता है क्योंकि उससे छोटी सी गलती हो जाती है.

ट्विटर अकाउंट @FightHaven पर अक्सर लड़ाई के वीडियो पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो आपको विचलित कर सकता है. वीडियो (Man slap handicap man on wheelchair video) में एक युवक विकलांग को मारते नजर आ रहा है. वैसे ही विकलांगों की जिंदगी काफी चुनौतीपूर्ण होती है, ऐसे में उनके साथ विनम्रता और प्रेम से पेश आना चाहिए. पर वीडियो में तो शख्स ने हद पार कर दी है.

Paralyzed man gets Knocked 12 Years into the Future for accidentally running over a guys foot with his Wheelchair… pic.twitter.com/JNZvdF8qWC

— Fight Haven (@FightHaven) March 21, 2023