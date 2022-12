VIDEO: पानी की टंकी में शख्स ने डाली जलती हुई लकड़ी, रॉकेट की तरह धधकती निकली आग! बाल-बाल बची जान

अक्सर लोग हंसी-मजाक में ऐसा-ऐसा काम कर जाते हैं कि उसके बाद उन्हें पछतावा होने लगता है. इस वजह से ये सभी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उनकी या किसी दूसरे की जान खतरे में पड़ जाए. पर इतनी आसानी से अगर कोई बातों को समझ जाए तो फिर वो इंसान कैसा. इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति बड़ी बेवकूफी करता नजर आ रहा है और उसकी इस गलती (Man put burning wood in tank) की वजह से वो मर भी सकता था पर उसकी जान बाल-बाल बची.

ट्विटर अकाउंट @BornAKang पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है उसमें एक व्यक्ति आग के साथ मस्ती करता दिख रहा है. वो प्लास्टिक की एक बड़ी सी टंकी में जलती हुई लकड़ी को डाल देता है और फिर कुछ ही पलों में टंकी (burning wood in tank explodes video) के अंदर से रॉकेट की तरह धधकती हुई आग निकलती नजर आती है. वो टंकी के मुहाने के पास ही खड़ा रहता है, ऐसे में आग ठीक उसके मुंह के पास से होते हुए गुजरती है. युवक वक्त रहते नीचे हो गया नहीं तो आग में झुलसना निश्चित था.

He almost ended it all pic.twitter.com/KU7zMHDHgL

— Lance🇱🇨 (@BornAKang) December 13, 2022