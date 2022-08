दिखावे में डाल दिया मगरमच्छ के मुंह में हाथ, बाहर निकालने पर हो गई खौफनाक घटना! वीडियो हो रहा वायरल

मगरमच्छ बेहद खतरनाक जीव होते हैं. उन्हें सबसे ज्यादा खूंखार और हिंसक माना जाता है. ये जीव आपको चाहे टीवी पर दिख जाए या फिर पिंजड़े में कैद नजर आ जाए, डर एक समान लगता है. मगर जब वही मगरमच्छ बिल्कुल सामने आ जाए तो इंसान की रूह कांप जाती है. हाल ही में एक शख्स के सामने मगरमच्छ (Man insert hand in crocodile mouth) आ गया मगर उसने ऐसी हरकत कर डाली कि उसका बुरा हाल हो गया. शख्स से जुड़ा वीडियो वायरल (man put hand in crocodile mouth) हो रहा है जिसे देखकर आपको समझ नहीं आएगा कि उसे बहादुर कहें या मूर्ख.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो बेहद चौंकाने वाला है. इस वीडियो में एक शख्स दिखावे में लोगों के सामने एक मगरमच्छ के खुले मुंह (man put hand in crocodile mouth video) के अंदर हाथ डालता नजर आ रहा है मगर उसके बाद जानवर ने जो हरकत की वो देखकर आप दंग हो जाएंगे.

I don’t know what to say to you bro!pic.twitter.com/oYoE2zRoHc

— Figen (@TheFigen) August 11, 2022