टेबल के अंदर गाजर, गाजर के अंदर मिर्च और मिर्च के अंदर डाल दी लॉलीपॉप! विचित्र जुगाड़ देख उड़ गए सबके होश

सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब वीडियोज का भंडार है. यहां अक्सर लोग ऐसी-ऐसी चीजें करते नजर आ जाते हैं जिसे देखकर हैरानी होने लगती है. इन वीडियोज को हैरान बनाता है लोगों को दिमाग. वो वायरल होने के लिए कुछ भी करते हुए वीडियोज बना लेते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक शख्स ने भी किया. उसने एक के बाद एक, कई चीजों में सामान फिट (Man insert vegetables in one another viral video) कर दिया और फिर जो किया वो देखकर आप सोचने लगेंगे कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी.

अपने अजब-गजब वीडियोज (Weird videos) के लिए फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट टेकएक्सप्रेस (techzexpress) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर है जो लोगों का दिमाग चकरा रहा है. वैसे इस अकाउंट के वीडियोज फैक्ट्री में कुछ बनने के या फिर इनोवेशन से जुड़े होते हैं मगर जिस वीडियो (Innovation videos) की हम बात कर रहे हैं, उसका इनोवेशन देखकर आप हैरान तो होंगे मगर ये भी सोचने लगेंगे कि इतना कुछ करने की जरूरत क्या थी.

सब्जियों को एक के अंदर एक भरने लगा शख्स

वीडियो में एक शख्स लाल मिर्च हाथ में लेता है और फिर उसमें एक सिक्का डालता है. सिक्के के साथ ही वो एक लॉलीपॉप मिर्च में डाल देता है. इसके बाद वो मिर्च (Man put lollipop in chilly then put it in carrot video) में बने छेद पर वाइट सीमेंट डालकर उसे ऐसा पेंट कर देता है कि पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर कुछ है भी. यही सेम प्रोसेस वो गाजर के साथ करता है. उसे दो भागों में खोलकर वो उसके अंदर यही मिर्च डाल देता है. उसके बाद इस गाजर को वो एक टूट हुए टेबल के बीच में रख देता है और फिर उसपर अनाज के कई दाने डालकर चिपकाता है और घिस-घिसकर समतल कर देता है. फिर वो टेबल पर भी पेंट कर देता है और ऐसे डिजाइन बना देता है कि वो टेबल लगता ही नहीं की टूटा है.

वायरल हो रहा है वीडियो

वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. हर कोई इस बात से हैरान है कि अगर शख्स को सिर्फ टेबल ही सुधारना था तो फिर उससे पहले इतने प्रकार की चीजें करने का क्या मतलब था. कई लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया. एक शख्स ने तो यहां तक कहा कि कोई इस शख्स को नौकरी दिलवाओ क्योंकि उसके पास काफी खाली वक्त है. कुछ लोग तो शख्स पर खाना बर्बाद करने का भी इल्जाम लगा रहे हैं.

