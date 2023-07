Man Rescue Dog: खुद को जोखिम में डालकर शख्स ने कुत्ते को बचाया, बाढ़ के बीच ऐसे की रक्षा, देखें वायरल Video

बाढ़ के भायनक दृश्य टीवी पर देखकर जरूर आपकी रूह कांप जा रही होगी. मॉनसून आते ही देश के उत्तरी भागों में बारिश से जो हाल हो गया है, वो चिंताजनक है. हर जगह बाढ़ आई जा रही है और जीव-जंतु इस बाढ़ का शिकार भी हो रहे हैं. इंसानों को तो रेस्क्यू किया जा रहा है पर जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ते (Man rescue dog from flood video) को बाढ़ से बचाने के लिए एक शख्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी.

चंडीगढ़ की एसएसपी ने हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो (Dog rescue from flood video) पोस्ट किया है जिसमें एक कुत्ते को बचाने का कार्य जारी है. वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- “चंडीगढ़ पुलिस टीम की सहायता से अग्निशमन विभाग की टीम ने एक कुत्ते की जान बजाई जो भारी पानी के प्रवाह के कारण खुदा लाहौर पुल के नीचे फंस गया था.” बाढ़ की वजह से भारी तबाही के बीच हर कोई अपनी जान बचाने पर लगा हुआ है. पर बचाव दल ने ये साबित कर दिया कि इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो बेजुबान जानवरों की भी मदद करे.

Kudos to team of Fire department assisted by Chandigarh police team, a puppy stranded under Khuda Lahore bridge due to heavy water flow was Rescued.#EveryoneIsImportantForUs#LetsBringTheChange#WeCareForYou pic.twitter.com/yHtZuBLgvy

— SSP UT Chandigarh (@ssputchandigarh) July 10, 2023