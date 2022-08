दलदल में फंसी चील का बच पाना लग रहा था नामुमकिन, शख्स ने अपनी जान को खतरे में डालकर दिया जीवनदान

इंसान को इंसान कहलाने का हक तभी मिलता है जब वो अपने अंदर की मानवता को बरकरार रखे. मानवता को बरकरार तभी रखा जा सकता है जब इंसान ये साबित करे कि वो प्रकृति का सबसे उम्दा आविष्कार है और ये साबित करने के लिए उसे प्रकृति के दूसरे आविष्कारों की देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह वो खुद की करता है. इस बात को सच साबित कर दिया है एक व्यक्ति ने, जिसने एक पक्षी (Man saves eagle from thick mud) की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया और अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है.

ट्वटिर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो ‘द डोडो’ नाम के ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट किया गया है. इस वीडियो (Man rescue eagle stuck in swamp) की खासियत ये है कि इसमें एक आदमी बिना अपनी जान की परवाह किए एक चील की जान बचाने के लिए दलदल (man get in swamp to save eagle video) में कूद जाता है और फिर रेंगते हुए उसमें से बाहर निकलता है.

Guy crawls through thick mud to save baby eagle. ❤️pic.twitter.com/mVog0Y6B08 — Figen (@TheFigen) August 12, 2022



शख्स ने दलदल में से बचाई चील की जान

ये वीडियो पोलैंड का है. एक शख्स दलदल के बीच में एक चील को फंसे देखता है तो तुरंत उसे बचाने के लिए खुद दलदल में कूद जाता है. अब दलदल में तैरना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए वो दूर तक रेंगते हुए जाता है और चील को वहां से निकालकर रेंगते हुए जमीन पर लेकर आता है. जब कैमरा हवा में उठता है तब दिखाई देता है कि वो कितनी दूर तक रेंगते हुए आया था. चील को पकड़ने के बाद वो तेज सांसे लेता नजर आता है जिससे पता चलता है कि उस तक पहुंचने में वो काफी थक गया था. चील को बचाने के बाद उसे साफ कर के अस्पताल ले जाया गया और फिर खाने के लिए कुछ दिया भी गया.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 23 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कहा कि अगर वो व्यक्ति ड्रोन का इस्तेमाल के चील को बचाता तो भी उसकी जान बच जाती मगर तब वो इस रेस्क्यू के काम में हीरो नहीं बन पाता. कई लोगों ने कहा कि शख्स ने सिर्फ फेमस होने के लिए चील को बचाया क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो वहां कैमरा ले जाने की क्या जरूरत थी! एक शख्स ने व्यक्ति की तारीप की और कहा कि उसे अपनी नाक बचानी चाहिए थी क्योंकि बिना ढके पानी में जाना जानलेवा हो सकता था.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news