VIDEO: पानी के बहाव को हल्के में लेकर शख्स ने कर दी बड़ी गलती, धार के साथ चली गई मोटरसाइकल!

इंसान हमेशा ही प्रकृति को कम आंक लेता है. वो ये नहीं समझ पाता कि जो पहन के झोंके हमें सुकून देते हैं, वही जब आंधी बन जाते हैं तो घरों को उजाड़ देते हैं. उसी प्रकार एक ग्लास पानी जिसे पीकर हमें तृप्ति मिलती है, जब वही पानी बाढ़ का रूप ले लेता है तो सब कुछ उजाड़ देता है. हाल ही में एक शख्स (Bike washed away in flood video) ने भी प्रकृति की ताकत को कम आंका. उसके बाद उसे इसका खामियाजा तुरंत ही भुगतना पड़ा.

IPS अधिकारी दीपांशु काबरा (Dipanshu Kabra) अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स बाढ़ के बीच बाइक (Man riding bike in flood video) चलाने की गुस्ताखी करता नजर आ रहा है. हैरानी की बात ये है कि वहां और भी लोग मौजूद हैं जो ये नजारा देख रहे हैं मगर किसी ने भी उसे मना नहीं किया. पानी में जाने के बाद उसे समझ आया कि धार (bike in flood video) कितनी तेज है मगर तबतक बहुत देर हो चुकी थी.

