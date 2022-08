जमीन पर लेटे युवक पर चढ़ा दी साइकल! अजीबोगरीब हरकत देख लोगों ने कहा- 'पीठ दर्द से निजात पाने का खुफिया तरीका'

सोशल मीडिया अजीबोगरीब वीडियोज का भंडार है. यहां आपको कई ऐसे वीडियोज देखने को मिलेंगे जो आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे और हैरान भी कर देंगे. सबसे ज्यादा दंग करने वाले वीडियोज (Weird videos) वो होते हैं जिसमें लोग विचित्र हरकतें करते नजर आते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो लोग स्टंट करते दिख रहे हैं. एक शख्स (man rides a bicycle on another video) दूसरे पर साइकल चढ़ा देता है.

ट्विटर अकाउंट द डार्विन अवॉर्ड्स पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो बेहद विचित्र है. उसका कारण ये है कि इसमें दो युवक स्टंट (youth stunt with cycle gone wrong) कर रहे हैं. ये स्टंट इतना विचित्र है कि आपको लगेगा कि ऐसा करने की आखिर जरूरत ही क्या थी. रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में लोग सड़कों पर कुछ भी करते दिखाई दे जाते हैं. लोग नाचते-गाते कभी दिख जाते हैं तो कभी एक्टिंग करते. मगर इस वीडियो (man ride bicycle on back on another man) में नजर आ रहे दो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे दोनों को चोट भी लगती दिख रही है.



युवक पर चढ़ा दी साइकल

वीडियो में एक युवक रोड पर लेटा है. रोड बिल्कुल खाली नजर आ रही है बस कुछ दूरी पर एक साइकल सवार युवक खड़ा दिख रहा है. अचानक वो साइकल वाला लेटे हुए शख्स की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर साइकल चढ़ा देता है. देखने से लग रहा है कि वो एक जगह पर आकर रुक जाएगा मगर साइकल सीधे उसके ऊपर चढ़ा देता है. जैसे ही साइकल पास आती है शख्स पलट जाता है और उसकी पीठ पर टायर चढ़ जाता है. इससे साइकल सवार व्यक्ति भी गिर जाता है. वीडियो वहीं समाप्त हो जाता है मगर एक बात तो तय है कि दोनों ही युवकों को इस घटना में गंभीर चोट आई होगी.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 15 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने मजेदार कमेंट भी किए हैं. एक ने कहा कि ये पीठ दर्द से निजात पाने का खुफिया तरीका है जो ऑर्थोपेडिक्स हमें पता नहीं लगने देना चाहते. एक महिला ने पूछा कि आखिर ऐसा करने के पीछे कारण क्या था. एक ने कहा कि वो भी अपनी पीठ को इस तरह सही करने के बारे में सोचेगा.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news