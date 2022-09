शख्स ने डूबते हुए कुत्ते की बचाई जान, बाहर आकर जानवर ने चेहरे पर कर दिया हमला! अस्पताल में हुआ भर्ती

कुत्ते अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं मगर हर कुत्ता एक जैसा नहीं होता. अगर वो किसी इंसान को ना पहचानता हो और उसे खतरा मेहसूस हो तो वो हमला भी कर सकता है. ऐसे में लोगों को कुत्तों से सतर्क भी रहना चाहिए. जानवर इंसानों जैसा नहीं सोचते हैं. इंसान जानवर की मदद करने के लिए मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाते हैं मगर जानवर उस कोशिश को समझ ही नहीं पाते और इंसान के एक्शन को खतरा मान लेते हैं. ऐसा ही एक ब्रिटेन के शख्स के साथ भी हुआ जो कुत्ते को डूबने (man save drowning dog bite on face) से बचाने गया मगर उसने उस शख्स को ही काट लिया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 27 साल के रेकी टेलर (Reece Taylor) सुबह के साढ़े 6 बजे नॉर्विक (Norwich) में अपने जिम से लौट रहे थे जब उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी. कोई मदद (Man went to save dog gets bitten) के लिए पुकार रहा था. जब वो नदी किनारे पहुंचे तो उन्हें सुनाई दिया कि कोई शख्स अपने पालतू कुत्ते को बचाए जाने की गुहार लगा रहा था. रेकी पेट लवर था और कभी उसके परिवार का एनिमल शेल्टर था, इस वजह से उसे जानवरों की मदद करना अच्छा लगता है.

कुत्ते को बचाने गया और उसी ने काट लिया

रेकी ने कहा कि उसने तुरंत ही अपनी साइकिल वहां रोकी और पानी में उसे बचाने के लिए कूद गया. उसने कुत्ते को उठाकर बोट में चढ़ाया मगर जानवर इतना डरा हुआ था कि उसने रेकी की भौं के ऊपर काट लिया. इसके बाद रेकी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसकी भौं पर टांके लगाने पड़े. वहां से बहुत खून आ रहा था. डेली स्टार से बात करते हुए रेकी ने कहा कि अगर वो कुत्ते की बिना मदद किए गुजर जाता तो वो खुद को माफ नहीं कर पाता. इसी वजह से वो पानी में कूद गया था.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बेंटली नाम का कुत्ता अपने मालिक जेड लैनिगन और जेकब विलियम्स के साथ वेनसुम नदी में बोटिंग कर रहा था जब नॉर्विक याच स्टेशन के पास वो नाव से नीचे पानी में गिर गया. रेकी ने कहा कि कुत्ते का वजन भारी था तो पानी से नाव में डालने में उसे मुश्किल हो रही थी. पानी में रहते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कुत्ते ने उसे काट लिया है मगर जब उसने उसे बचा लिया तब उसे मेहसूस हुआ कि उसके चेहरे पर खून है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news