Viral Video: झाड़ियों में फंसा उल्लू, बचाने को आगे आया शख्स, पक्षी की ऐसी प्रतिक्रिया देख भर आएंगी आंखें

अंग्रेजी में एक कहावत होती है, ‘As wise as an owl’, यानी उल्लू सबसे समझदार होता है. अब ये कहावत कितनी सच्ची है, इसके बारे में तो कह पाना मुश्किल है. क्योंकि उल्ली की अक्लमंदी, उसी के यार-दोस्त बेहतर समझ पाएंगे, मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक उल्ली (Man saves owl video) की समझदारी और गजब का रिएक्शन देखने को मिल रहा है. इसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि अंग्रेजी की ऊपर बताई कहावत पूरी तरह सही है.

ट्विटर अकाउंट @_B___S पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गाय है जिसमें एक उल्लू झाड़ियों से फंसा नजर आ रहा है. उस उल्लू (Man save owl from tree video) की मदद के लिए एक व्यक्ति आगे आता है और फिर उसके पंख को झाड़ियों से अलग कर देता है. इतनी ही नहीं, वो उसका इलाज भी करता है. ऐसे लोग आजकल कम ही देखने को मिलते हैं जो बेजुबान जीवों की मदद, अपने परिवार की तरह करें.

Terrified owl was so thankful to the guy who saved his life pic.twitter.com/UecYjfnIgN

— B&S (@_B___S) June 8, 2023