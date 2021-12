बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिताने के लिए दोस्त ने महिला को दिया अपना रूम, खुफिया कैमरे से लाइव देख लिया रोमांस!

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप (Long Distance Relationship) में रहने वाले कपल्स अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं मिल पाता और जब साथ मिल जाता है तो प्राइवेट मोमेंट्स (Couple Private Moments) शेयर करने के लिए जगह नहीं मिलती. ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ भी हुआ. तब उसकी समस्या को हल करने के लिए उसके एक पुरुष दोस्त ने अपना फ्लैट ऑफर (Man offered Flat to Friend and Her Boyfriend) किया जहां दोनों साथ में वक्त बिता सकते थे. ये सुनकर महिला खुश हो गई मगर उसे कहां पता था कि उसके दोस्त की मंशा कुछ और ही थी.

द सन वेबसाइट की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक महिला ने बिना अपने नाम का खुलासा किए चौंकाने वाली घटना का जिक्र किया है. महिला ने बताया कि वो और उसका बॉयफ्रेंड अलग-अलग शहरों में रहते हैं इसलिए एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते. एक बार जब बॉयफ्रेंड, महिला के शहर आया तो दोनों को जगह खोजने में मुश्किल होने लगी. वो अपने घर नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि उसके घर में प्राइवेसी (Woman Took Friend’s Room to Stay with Boyfriend) नहीं थी. तब उसके एक दोस्त ने उसे अपने फ्लैट पर बुला लिया.

दोस्त ने दिया अपने घर पर वक्त बिताने का ऑफर

महिला ने कहा कि जब वो रिलेशनशिप में नहीं थी, तब भी उसका दोस्त उसे और उसके कैजुअल लवर्स को अपने घर पर वक्त बिताने के लिए बुलाता रहता था. मगर तब महिला को रूम की जरूरत नहीं थी. इस बार महिला काफी दिन बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही थी तो दोनों के साथ में समय बिताना था इसलिए महिला ने उसके ऑफर (Friend Offered Own Flat to Woman and Boyfriend) को अपना लिया. महिला और उसके बॉयफ्रेंड ने ध्यान दिया कि दोस्त के कमरे में दो कंप्यूटर मॉनीटर रखे हैं और एक पर वेबकैम भी लगा हुआ है. उनमें से एक मोनीटर बंद था जबकि दूसरा खुला हुआ था. दोनों ने बिना उसपर ध्यान दिए अकेले वक्त बिताया और रोमांटिक मोमेंट्स भी शेयर किए. जब वो निकलने लगे तो बॉयफ्रेंड का ध्यान कैमरे पर जल रही लाइट पर पड़ा जो कमरे में आने के दौरान ऑन नहीं थी. ये देखकर दोनों का दिमाग खटका तो महिला (Man Saw Live Love Making of Female Friend and Boyfriend) तुरंत ही दूसरे रूम में बैठे अपने दोस्त से इस बारे में पूछने गई.

कैमरे की जलती लाइट पर गया ध्यान

दोस्त ने पहले तो इनकार किया मगर बाद में सच उगल दिया. उसने बताया कि वो कैमरे (Webcam Record Private Moments) के जरिए उनके प्राइवेट मोमेंट्स को देख रहा था. हालांकि उसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया. ये सुनकर महिला के होश उड़ गए और उसके बॉयफ्रेंड और दोस्त में झड़प हो गई. हालांकि फिर महिला ने उससे दोस्ती तोड़ ली. अब वो रेडिट के एक कानून से जुड़े ग्रुप पर लोगों से सलाह मांग रही है कि क्या वो अपने दोस्त पर केस कर सकती है.

महिला ने मांगी कानूनी मदद

महिला को शक है कि अगर दोस्त का घर था, उसी का कमरा था और महिला वहां जाने के लिए तैयार हुई तो फिर क्या वो इसके बावजूद भी कड़े कदम उठा सकती है. इस पोस्ट पर एक वकील ने कमेंट करते हुए बताया महिला को उसके कानूनी अधिकार बताए. शख्स ने ब्रिटेन के सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट 2003 का जिक्र किया जिससे ये पता चलता है कि महिला ब्रिटेन की रहने वाली है तभी वो कानून उसपर लागू हो सकता है. उसने कहा कि दोस्त का घर या कमरा होने के बावजूद, और वीडियो रिकॉर्ड ना करने पर भी वो उसपर केस कर सकती है.

