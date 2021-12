जिम में कसरत कर रही महिला का चुपके से वीडियो बनाने लगा ठरकी शख्स, कैमरे में रिकॉर्ड हो गई पूरी घटना!

बदलती लाइफस्टाइल के साथ लोग अपनी सेहत पर काफी ध्यान देने लगे हैं. आदमी हो या औरत, दोनों ही अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक हो चुके हैं और कई तरह से सेहतमंद रहने के उपाय का पालन करते हैं. ऐसे में जिम जाना दोनों के लिए ही काफी कॉमन हो गया है. मगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए जिम जाने का अनुभव काफी अलग होता है. कई बार उनका जिम में ठरकी लोगों से सामना हो जाता है जिससे बचने के लिए वो काफी कोशिशें करती हैं. हाल ही में एक महिला (Man Secretly Filmed Woman in Gym) ने भी अपने एक ऐसे ही अनुभव के बारे में बताया. हैरानी की बात ये थी कि पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक डैनी नाम की एक पर्सनल ट्रेनर (Personal Trainer Dani) ने हाल ही में अपने टिकटॉक अकाउंट @dani_dfitness पर हैरान करने वाला एक वीडियो शेयर किया. रिपोर्ट के मुताबिक महिला जिम में एक्सरसाइज कर रही थी जब उसके पीछे अचानक एक शख्स चला आया. महिला लेग एक्सरसाइज में जुटी थी इसलिए पहली नजर में उसका शख्स की ओर ध्यान ही नहीं गया.

कसरत कर रही महिला का वीडियो बनाने लगा शख्स

तभी अचानक शख्स पीछे घुटनों के बल बैठ गया और अपना फोन निकालकर डैनी का वीडियो (Man Secretly Made Video of Woman) बनाने लगा. डैनी के जिस पोजीशन में वो उसका वीडियो (Man Tried to make vulgar video of woman in gym) बना रहा था उससे ये साफ था कि वो महिला का आपत्तिजनक वीडियो ही बनाना चाहता था मगर इस बीच शख्स को ये नहीं पता था कि उसकी ये हरकत भी कैमरे में कौद हो रही है.

शख्स की हरकत देख दंग रह गए लोग

दरअसल, डैनी ने लेग एक्सरसाइज की उस पोजीशन में खुद को देखने के लिए अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर कुछ दूर रख दिया था. कैमरे में शख्स की ये हरकत कैद हो गई. जैसे ही डैनी ने शख्स को ऐसा करते हुए देखा तो उसने तुंरत उससे कहा कि वो रिकॉर्डिंग जोन में है. ये सुनकर शख्स हड़बड़ा गया और अपने जूते बांधने का नाटक करने लगा. एक दूसरे वीडियो में डैनी ने बताया कि जब शख्स उसके पीछे आया तो उसे असहज सा मेहसूस हुआ था मगर तब उसने ध्यान ही नहीं दिया. पर बाद में जब उसने रिकॉर्डिंग में शख्स को देखा तो दंग रह गई. टिकटॉक पर लोग उसके सपोर्ट में हैं. सोशल मीडिया पर लोग उसकी बहुत आलोचना कर रहे हैं.

