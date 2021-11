गरीबी के कारण खुद को सड़क पर बेचने निकला शख्स! कीमत लगायी इतनी ज्यादा कि देखने वाले रह गए दंग

जरूरत में आने वाली हर चीज आपको बाजार में आसानी से मिल जाती है. चाहे खाने की कोई वस्तु हो या फिर पहनने के कपड़े. बाजार इंसान की हर आवश्यकता को पूरा कर देता है. मगर क्या आपने बाजार में किसी इंसान (Human Selling in Market) को बिकते हुए देखा है? ये सवाल ही सुनकर आप दंग हो गए होंगे मगर ऐसा एक वाकया हाल ही में नाइजीरिया में देखने को मिला जहां एक शख्स खुद (Man Selling Himself on Road) को बेचने के लिए सड़क पर निकल पड़ा.

दुनिया की अजीबोगरीब खबरों (World News) में जो हैरान करने वाली खबर अब सामने आ रही है वो नाइजीरिया से है. नाइजीरिया (Nigeria News) के रहने वाले 26 साल के अलियु ना इद्रिस (Aliyu Na Idris) की जिंदगी काफी गरीबी में गुजर रही थी. अलियु एक टेलर हैं मगर वो इतने रुपये नहीं कमा पाते थे कि अपने घर का पेट पाल सकें. इस वजह से अलियु ने खुद को ही बेचने (Nigeria Man Plans to Sell himself) ना इरादा बना लिया. पिछले महीने यानी अक्टूबर में अलियु, कारो शहर में एक साइन बोर्ड लेकर सड़क पर निकल पड़े. साइन बोर्ड पर लिखा था- “ये शख्स 37 लाख रुपये में बिक रहा है.” इस साइन बोर्ड पर उन्होंने अकाउंट नंबर और फोन नंबर भी लिखा था.

इस वजह से शख्स ने बनाया था खुद को बेचने का प्लान

रिपोर्ट्स की मानें तो वो पहले कादुना शहर में खुद को बेचने निकले थे मगर वहां खरीददार ना मिलने के कारण वो कारो मूव कर गए. अलियु ने बताया कि वो गरीबी से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने खुद के बेचने का फैसला किया. जो पैसे मिलते उसमें से आधे वो अपने माता-पिता को देते और बाकी रुपये अपने खर्चों के लिए रख लेते.

इस्लामिक पुलिस ने किया गिरफ्तार

मगर ये मुमकिन नहीं हो पाया. दरअसल, अलियु इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं. जब उनके बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई तब इस्लामिक पुलिस (Islamic Police) हिस्बाह (Hisbah) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध काम कर रहे थे. हिस्बा के एक कमांडर ने बीबीसी को बताया कि खुद को बेचना इस्लाम के खिलाफ है फिर चाहे वो किसी भी मुश्किल से क्यों ना गुजर रहा हो. दूसरी ओर रिपोर्ट्स की मानें तो अलियु के खरीब के लिए कुछ ऑफर्स मिले थे. मगर खरीददार इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार नहीं थे. हालांकि खरीदने से ये भी साफ नहीं हो पाया है कि अलियु अपनी कौन सी सेवाएं बेचना चाहते हैं. आपको बता दें कि इस्लाम की शिक्षा देने के एक दिन बाद हिस्बाह ने अलियु को अपनी गिरफ्त से छोड़ दिया था. सोशल मीडिया पर भी उनकी रिहायी के लिए काफी लोग समर्थन में आ गए थे.