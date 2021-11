पहली बार बिना मेकअप के पत्नी को देखकर उड़ गए पति के होश; उठाया ऐसा कदम कि हैरान हो जाएंगे आप!

कहते हैं कि प्यार अंधा होता है! जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो रंग-रूप नहीं देखते, वो सिर्फ एक दूसरे के दिल से और उनके व्यक्तित्व से प्यार करते हैं. कई लोग तो सोशल मीडिया के जरिए ही एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं मगर अक्सर ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया का प्यार लंबा नहीं चल पाता है. हाल ही में मिस्र (Egpytian Man Falls in Love on Facebook) के एक शख्स के साथ ऐसा ही हुआ. उसने फेसबुक के जरिए एक लड़की को पसंद किया और दोनों में शादी भी हो गई मगर जब पहली बार उसने अपनी नई-नवेली पत्नी को बिना मेकअप (Man Shocked After Seeing Wife Without Makeup) के देखा तो उसके होश उड़ गए.

इस खबर के बारे में सुनकर कई लोगों को लग रहा है कि ये किसी कॉमेडी सीरियल की कहानी है मगर ये हकीकत है. रिपोर्ट्स की मानें तो ईजिप्ट (Egypt News) के रहने वाले एक शख्स को फेसबुक पर एक लड़की से प्यार हो गया. महिला हमेशा ही अपनी खूबसूरत फोटोज पोस्ट किया करती थी. शख्स और उसकी 2-3 बार मुलाकात भी हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया. मगर असली समस्या शादी की अगली सुबह खड़ी हुई जब शख्स ने पहली बार अपनी पत्नी को बिना मेकअप (Man Saw Wife First Time Without Makeup) के देखा.

शख्स ने कहा- ‘मेरे साथ धोखा हुआ है’

हेलियोपॉलिस के फैमिली कोर्ट में शख्स ने कहा कि वो अपनी पत्नी को शादी के बाद बिना मेकअप के देखकर दंग रह गया. शख्स ने कहा कि वो असलियत में अपनी फेसबुक फोटोज से बहुत अलग नजर आती है. उसने कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है इसलिए उसे तलाक चाहिए (Man Seeks Divorce After Seeing Wife). शख्स ने कहा- “उसने मुझे अंधेरे में रखा क्योंकि शादी से पहले वो खूब मेकअप करती थी जिससे उसका असली चेहरा समझ नहीं आता था मगर शादी के बाद बिना मेकअप के देखकर पता चला कि वो बेहद बदसूरत है. इसलिए मुझे तलाक चाहिए.”

सोकर उठने के बाद बदली लगती है पत्नी की शक्ल

शख्स ने कहा कि शादी के करीब एक साल तक वो पत्नी के चेहरे को बर्दाशत करने की कोशिश करता रहा मगर इस बीच उसे ठगा हुआ सा मेहसूस होता रहा. इसलिए उसने एक महीने बात तलाक की अर्जी डाल दी. शख्स ने कहा- “मैं पिछले काफी समय से उसे बिना मेकअप के देख रहा हूं. जब वो सोकर उठती है तो उसके बाल बिखरे हुए होते हैं. वो बिल्कुल भी वैसी नहीं लगती जैसे पहले लगती थी.”