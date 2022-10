हवा में बंदूक से कर रहा था फायरिंग, खुद के पैर पर ही चला दी गोली! चौंका देगा वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर आज के वक्त में आपको हथियारों से जुड़े काफी वीडियोज मिल जाएंगे. इन वीडियोज में लोग जनता के सामने हथियार कल्चर को बढ़ावा देते हुए उनका महिमामंडन करते हैं. पर सच तो ये है कि हथियारों से लोगों को बहुत नुकसान होता है. कई बार मासूम लोगों की जान सिर्फ दिखावे में चली जाती है. लोग बंदूक चलाते वीडियो (Man fire gun on own leg video) बनाते हैं और फिर दिखावे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एके-47 जैसी मशीन गन (bullet on leg video) चला रहे हैं मगर उनमें से एक के साथ एक हादसा हो जाता है.

ट्विटर अकाउंट @ViciousVideos पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कुछ लोग हवा में बंदूक (man shot himself on leg video) चला रहे हैं. उन्हें देखकर ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन हैं क्योंकि उन्होंने किसी देश की सेना की वर्दी नहीं पहनी है, ना ही किसी ट्रेनिंग सेंटर के लग रहे हैं, मगर उनके हाथों में मशीन गन हैं और वीडियो के सामने वो हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं.



पैर पर लगी गोली

वीडियो में दिख रहे लोगों ने सिर पर कपड़ा बांधा है और शेख लोगों की तरह पोशाक पहनी है. उनमें से एक व्यक्ति बंदूक से हवाई फायरिंग कर रहा है. तभी दूसरा भी करने लगता है और वो मिलकर ढेरों गोलियां बरसा देते हैं. तभी पहला व्यक्ति बंदूक में कुछ सेट करने लगता है कि अचानक उसके हाथ से ट्रिगर दब जाता है और गोली उसके पैर पर लग जाती है. गोली लगते ही वो दर्द से कराहने लगता है और जोर-जोर से चीखने लगता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 81 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ऐसे ही होता है जब लोग बंदूक को खिलौना समझकर खेलते हैं. एक ने कहा कि ऐसा ग रहा है जैसे उसे किसी चीज ने काट लिया है. एक ने कहा कि उसे समझ आ गया होगा कि उसकी गोली क्या-क्या कर सकती है.

