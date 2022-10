VIDEO: सोफे पर शेर के साथ बैठा नजर आया शख्स, जानवर की दहाड़ पर कहा- 'ये काटता नहीं है!'

शेर ऐसा जीव है कि अगर वो टीवी में आपको दिखाई दे जाए या फिर किसी जू के बंद पिंजड़े में भी नजर आ जाए तो डर एक समान लगता है. पर वही शेर जब ठीक सामने, बिना किसी रुकावट के नजर आ जाए तो इंसान की डर के हालत खराब हो जाती है. हालांकि, कुछ लोग इतने निडर होते हैं कि उन्हें शेर जैसे किसी भी खूंखार जीव से डर नहीं लगता. कई देशों में तो लोग घरों में शेर पाल लेते हैं और उनके साथ अक्सर फोटोज-वीडियोज पोस्ट करते हैं. ऐसा ही एक शख्स ने किया जो एक सफेद रंग के शेर (man sitting with white lion) के साथ सोफे पर बैठा दिख रहा है.

ट्विटर अकाउंट ‘ओवरटाइम’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स शेर (man lion on sofa video) के साथ बैठा दिख रहा है. शेर (white lion video) को जंगल का राजा माना जाता है, उसके सामने बड़े-बड़े जानवर नहीं टिक पाते, फिर इंसानों की क्या बिसात है, पर जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें तो अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है.

