गूगल मैप पर कब्रिस्तान के पास शख्स को नजर आई खौफनाक चीज, भूत देखने का दावा कर उड़ाए सबके होश!

गूगल मैप लोगों के लिए काफी अच्छी चीज साबित होती है क्योंकि इसके जरिए लोग आसानी से अपना रास्ता खोज लेते हैं. गूगल मैप का स्ट्रीट व्यू जो विदेशों में चलता है, उसपर तो आप घर बैठे रास्तों की तस्वीरें भी देख सकते हैं. ये फोटोज कुछ-कुछ दिनों में खींची जाती हैं, ऐसे में कई बार फोटोज पुरानी भी होती हैं. कई बार इन फोटोज में विचित्र चीजें (Weird things caught on google map) नजर आ जाती हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है.

हाल ही में ऐसा ही एक नजारा गूगल मैप पर एक शख्स को दिखा जब उसने एक कब्रिस्तान (Man saw ‘ghost’ near cemetery on google map) को मैप पर देखने की कोशिश की. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक शख्स ने कब्रिस्तान की फोटो खोजी. उसको जो देखने को मिला, उसे उसने subreddit r/GoogleMaps के ग्रुप पर शेयर किया.

फोटो में चमकीली सी कोई चीज कब्रिस्तान के पास नजर आ रही है. (फोटो: google map via Daily star)

मैप में दिखी विचित्र परछाई

फोटो में नीली सी कोई चीज जंगल के पास मौजूद एक कब्रिस्तान के इलाके में देखने को मिली. उस नीली सी चीज के पास पीले रंग की एक छोटी सी लाइट भी जलती दिख रही है. फोटो वैसे थोड़ी धुंधली सी है. शख्स ने कैप्शन में लिखा कि गूगल मैप स्ट्रीट व्यू की फोटो ने उसका दिमाग खराब कर दिया है. उसने लिखा कि इसमें कुछ डरावना जरूर है.

लोगों ने वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

शख्स की फोटो पोस्ट करने के बाद लोग अलग-अलग प्रकार के अंदाजे लगाते दिख रहे हैं. एक ने लिखा कि उसे कभी भूत-प्रेतों से डर नहीं लगता है मगर इस फोटो को देखकर वो ठिठक गया. एक ने लिखा कि ये काफी डरावना है, कब्रिस्तान के ठीक बगल में. एक ने लिखा कि ये हैरान करने वाला है, ये क्या हो सकता है. जबकि एक शख्स ने तो उसे पूरी तरह से भूत मान ही लिया. हालांकि, एक यूजर ने तर्कपूर्ण कमेंट किया है. उसने कहा कि नीले रंग की परछाई असल में लेंस के द्वारा चमक जाने की वजह से बनी आकृति है. इसके बाद एक शख्स ने कमेंट किया कि कैमरा का लेंस गंदा है, इस वजह से ऐसा निशान बन रहा है. वैसे ये पहली बार नहीं है जब लोगों को गूगल मैप पर अजब-गजब चीजें दिखाई दी हैं. कुछ वक्त पहले गूगल मैप पर महिला को दिख गए थे उसके 3 साल पहले मर चुके पिता! तस्वीर देखते ही उड़ गए थे उसके होश.

