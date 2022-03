आसमान से खेतों में गिरा चमकीला पत्थर तो खोजने में शख्स ने लगा दिए 18 महीने! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

दुनिया के कई ऐसे रंग हैं जो इतने अजीबोगरीब (Weird things about the world) हैं कि जब वो इंसान के सामने बिखरते हैं तो उन्हें लगता है जैसे कुछ अनोखा हुआ है. हम अभी भी इस दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जानते और हर गुजरते दिन के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं. हाल ही में वेल्स (Wales man spotted meteorite in sky) के एक शख्स को ऐसा ही लगा जब उसने आसमान से गिरता हुआ एक चमकीला पत्थर देखा. उसने उसे खोजने में 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजार दिया मगर जब वो उसे मिला तो उसकी कीमत (Price of wales meteorite) जानकर उसके होश उड़ गए.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ वेल्स के व्रेक्सहैम (Wrexham, North Wales) में रहने वाले 38 साल के टोनी व्हिल्डिंग (Tony Whilding) अपने घर के बागीचे में रात को सिगरेट पी रहे थे जब अचानक उन्हें आसमान से उड़ती हुई कोई चीज नजर आई. उन्होंने बताया कि अचानक उन्होंने गौर किया कि आसमान (Bright light meteorite in sky) में तेज रोशनी हो गई है.

शख्स को आसामन में चमकीला पत्थर नजर आया. (फोटो: WNS)

आसमान में नजर आया चमकीला पत्थर

उन्होंने देखा कि आग की लपटों से घिरा एक पत्थर जमीन की ओर गिरा आ रहा है. वो काफी कम ऊंचाई से नीचे आ रहा था और अपने पीछे धुआं छोड़ता जा रहा था. उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे वो उनके घर की ओर बढ़ रहा था, ज्यादा चमकीला होता जा रहा था. हो इतनी करीब था कि अगर कोई फुटबॉल को हवा में किक करे तो वो जरूर उसे छू ले. अचानक से पत्थर गुम हो गया और पीछे धुएं का गुबार छोड़ गया. टोनी समझ गए थे कि वो एक उल्का पिंड है. इसलिए वो तब से ही उसकी तलाश में लग गए.

करोड़ों में हो सकती है पत्थर की कीमत

उन्होंने आसपास के खेतों में पत्थर खोजना शुरू किया और करीब 18 महीने (Man spend 18 months to search meteorite) बाद उन्हें वो पत्थर एक खेत में मिला. नॉर्थ वेल्स लाइव वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पत्थर मिलने के बाद उसपर रिसर्च की और कई जानकारों से भी सलाह मांगी. सब ने ही बताया कि वो पत्थर उल्का पिंड लग रहा है. अब टोनी उसकी जांच करवाने वाले हैं. उन्होंने बताया कि अगर पत्थर सच में उल्टका पिंड निकला तो उसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी.

