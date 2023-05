चट्टान के नीचे फंसा शख्स, कैमरे पर दिखाया बाहर निकलने का तरीका! क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों को डरा सकता है Video

किसी बंद या छोटी जगह पर खड़े होने पर आपको घबराहट की अनुभूति होती है? क्या आपको ऐसा लगता है जैसे आपका दम घुट रहा है और आप जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं? इस एहसास को अंग्रेजी में क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं. ये छोटी और सिकुड़ी जगहों का डर कहलाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति चट्टान के नीचे दरार (man stuck in narrow cave video) में फंसा है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है. वीडियो इतना खतनारक है कि आपको ये देखकर बहुत डर लग जाएगा.

ट्विटर अकाउंट @OTerrifying पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक व्यक्ति चट्टान (man stuck in cave video) के नीचे बनी दरार में फंसा दिख रहा है. पहाड़ी इलाकों में आपने ऐसी दरारें काफी देखी होंगी. अगर आप जरा भी क्लॉस्ट्रोफोबिक होंगे तो वो दरारें देखकर ही आपको डर लग जाता होगा. इस वीडियो में भी आपको ऐसा ही डर लग सकता है.

Who else is getting claustrophobic? pic.twitter.com/1dpwBJ1O3X

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) May 26, 2023