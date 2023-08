Man booking train ticket fast: आपने रेलवे स्टेशनों पर लोगों को टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े हुए देखा होगा. अगर उन टिकट काउंटरों पर भी ऐसा ही कर्मचारी हो, जैसा कि इस वायरल वीडियो में दिख रहा है, तो कहीं हद तक लोगों को टिकट के लिए घंटों लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा. वायरल वीडियो में एक शख्स बहुत ही तेजी के साथ टिकट बुकिंग करते हुए दिखता है. उस शख्स के हाथों की स्पीड देखकर आप चौंक जाएंगे.

वीडियो में दिखता है कि- एक अधेड़ उम्र का शख्स बहुत तेजी के साथ ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) को चला रहा है. इस मशीन के टचपैठ पर उसकी उंगलियां बिजली की गति से चलती हुई दिखती हैं. वह पलक झपकते ही 3 सेकेंड में टिकट बुक करके उसे यात्री के हाथ में थमा देता है. फिर वह अगले यात्री को आगे आने को कहता है और ‘नेक्स्ट’ की आवाज लगता है. इस दौरान उसके इस हुनर ने किसी का दिल जीत लिया और फिर उसने उसका वीडियो बना कर वायरल कर दिया.



हाल ही में ‘anbukowsi123’ नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट किया है. जिसे कैप्शन दिया गया है- ‘तमिलनाडु का सबसे तेज़ ट्रेन बुकिंग काउंटर’. पोस्ट किए जाने के बाद वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. हजारों की संख्या में लोगों ने इस वीडियो शेयर किया है. वीडियो पर शेयर, लाइक्स और व्यूज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. वायरल वीडियो में वह शख्स सफेद-ब्लू कलर की शर्ट और ग्रे कलर का पेंट पहुने हुए है. वह यात्री को तेजी के साथ टिकट बुक करके दे रहा है.

पहले भी वायरल हो चुका है वीडियो

इस शख्स का वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है. @मुंबईरेलयूजर्स नाम के ट्विटर अकाउंट से 29 जून 2022 को पोस्ट किया गया था. जो अब भी उनके अकाउंट पर पिन्ड [Pinned] है. तब उन्होंने वीडियो को कैप्शन दिया था, ‘भारतीय रेलवे में कहीं, यह इतना तेज़ है, 15 सेकंड में तीन यात्रियों को टिकट दे रहा है.’

Somewhere in Indian Railways this guy is so fast giving tickets to 3 passengers in 15 seconds. pic.twitter.com/1ZGnirXA9d

— Mumbai Railway Users (@mumbairailusers) June 28, 2022