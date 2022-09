VIDEO: सर्फिंग कर रहे शख्स के साथ रेस लगाने लगीं डॉल्फिन्स, लहरों को चीरते हुए उछलते आईं नजर

डॉल्फिन्स बेहद प्यारी और समझदार जीव होती हैं. वो पानी वाले अन्य जीवों की तरह इंसानों के साथ भी रिश्ता बना ही लेती हैं. आपने कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें डॉल्फिन्स पानी में मस्ती करती नजर आती हैं मगर आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो इसलिए खास है क्योंकि इसमें कुछ डॉल्फिन्स (Man surfing with dolphins) एक इंसान के साथ रेस लगाती नजर आ रही हैं, वो भी तेज लहरों में.

ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno पर अक्सर मजेदार वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स सर्फिंग (man surfing in sea with dolphins video) कर रहा है और उसके साथ कुछ डॉल्फिन्स दिख रही हैं. ये वीडियो कैलिफॉर्निया के वेंट्यूरा तट के पास रिकॉर्ड किया गया है. डॉल्फिन्स की दोस्ती इंसानों के साथ खूब होती है और उनमें समझदारी भी बहुत होती है.

Dolphins join surfer for amazing ride off Ventura coast In California pic.twitter.com/iFmeBuVGu7

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) September 4, 2022