शख्स ने फ्लाइट के अंदर अन्य यात्रियों को दी जान से मारने की धमकी, प्लेन तुरंत करवाना पड़ा लैंड!

फ्लाइट के अंदर अक्सर ऐसी विचित्र घटनाएं (Weird things happened inside plane) घट जाती हैं जो चर्चा का विषय बन जाती हैं. कभी किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाना तो कभी दो यात्रियों में झगड़ा हो जाना, कभी प्लेन के अंदर लोगों की आपत्तिजन हरकतें तो कभी कुछ और. प्लेन की विचित्र यात्राओं से जुड़ी कई खबरें आपने जरूर पढ़ी होंगी मगर इन दिनों जो खबर चर्चा में वो अमेरिका की है जब एक यात्री को अन्य यात्री पीटने लगे और उस शख्स की हरकत के चलते प्लेन की इमर्जेंसी लैंडिंग (Emergency landing of plane in America) करवानी पड़ी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी के लागुआर्डिया एयरपोर्ट (New York City’s LaGuardia Airport) से ऑर्लैंडो (Orlando) जाने वाली फ्रंटीयर एयरलाइन (Frontier Airline) की फ्लाइट संख्या 1335 में बीते 9 फरवरी को विचित्र घटना घटी जिसके बाद से ही इस फ्लाइट से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट पर एक पैसेंजर ने लोगों की नाक में दम कर दिया. उसने एक बच्ची को धमकाते हुए कहा कि वो प्लेन में मौजूद हर व्यक्ति को मार डालेगा (Man threaten to kill everyone on plane). इसके बाद लोगों ने उससे लड़ाई तो की ही, साथ में उससे रस्सी से बांधने लगे.

BREAKING: Frontier Airlines Flight 1335 from LGA to MCO was diverted to RDU due to an unruly passenger threatening to hurt passengers on the plane. A citizens arrest was conducted and the following video was provided by eyewitnesses: #AviationDaily pic.twitter.com/Fy19nSgAQI

— The Compass Observer (@compassobserver) February 10, 2022