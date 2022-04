VIDEO: शख्स ने हाथों से छू लिया पिघला हुआ खौलता धातु, देखते ही एलन मस्क ने लोगों को दी बड़ी चेतावनी

दुनिया में कई लोग चमत्कारी शक्तियां होने का दावा करते हैं. ये लोग दुनियावालों के सामने ऐसे दर्शाते हैं जैसे इनके अंदर कोई जादू है जो इन्हें भगवान से मिला है. लेकिन असल में ये लोग विज्ञान के अच्छे जानकार होते हैं और बस उसका फायदा उठाकर ही अपनी ट्रिक्स को आजमाते हैं. पर इन लोगों की ट्रिक को देखकर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई जादू है और ना ही उसे कभी करने का प्रयास करना चाहिए. हाल ही में ऐसे ही एक शख्स से जुड़ा वीडियो वायरल (man touch molten metal viral video) हो रहा है जिसे देखकर हर कोई दंग हो जा रहा है.

ट्विटर पर साइंस गर्ल (Science girl) नाम के एक अकाउंट से बीते दिनों एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स चौंकाने वाला काम कर रहा है. शख्स पिघले हुए धातु (man touch liquid molten metal with bare hands) को अपने हाथों से छू रहा है. उसने हाथ में ना ही किसी तरह का दस्ताना पहना है और ना ही कुछ और. हैरत की बात ये है कि उसका हाथ चलता नहीं है.

A really dramatic example of the Leidenfrost effect

the moisture on his skin boils instantly, forming a layer of steam that insulates for a very short time, a temporary barrier between this person and the molten metal pic.twitter.com/USwGCRlj5Q

