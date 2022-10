अंजान लोगों से गिफ्ट न लेने की ट्रेनिंग देने के लिए शख्स ने चुना खतरनाक तरीका! रोते बच्चों को देख आ जाएगी दया

ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ऐसी चीजें जरूर सिखाएं जिससे वो अपनी सुरक्षा तब कर सकें जब उनके आसपास परिजन ना मौजूद हों, लेकिन सुरक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे तरीकों का चुनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे सहम जाएं और निडर होने की जगह उन्हें परिस्थितियों से डर लगने लगे. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों को अंजान लोगों से गिफ्ट ना लेने की ट्रेनिंग दी जा रही है, मगर जो शख्स ये ट्रेनिंग दे रहा है, उसने इतना खतरनाक तरीका (weird way to train kids) चुना है जिसे देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें बच्चों को अजनबी लोगों से तोहफे ना लेने के लिए ट्रेन (how to train kids not take toffee from strangers) किया जा रहा है. आज के वक्त में बच्चों से जुड़े अपराध काफी ज्यादा बढ़ गए हैं. अपराधी अक्सर उनका हितैशी बनकर सामने आते हैं, उन्हें टॉफी, चॉकलेट या खिलौनों की लालच देते हैं और उन्हें अगवा कर लेते हैं. बच्चे तो भोले होते हैं, उन्हें अच्छे-बुरे की समझ नहीं होती है. ऐसे में उन्हें इस बात की सीख जरूर देनी चाहिए कि वो अंजानों से कोई चीज ना लें. मगर जिस तरह का तरीका इस वीडियो में अपनाया गया है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है.

Cruel way of teaching children not to accept any gift from strangers@BornAKang pic.twitter.com/PeHvLW9lfR — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) October 6, 2022



बच्चों को टॉफी देता दिखा शख्स

वीडियो में छोटे बच्चे घेरा बनाकर बैठे हैं. तभी उस कमरे में एक व्यक्ति आता है जिसने अपने आप को सिर से पैर तक किसी भूत की तरह ढककर रखा है. उसके हाथ में एक काला बैग है जिसमें उसने टॉफी-चॉकलेट भरा है और बच्चों को खाने के लिए दे रहा है. जैसे ही कोई बच्चा उनमें से किसी बैग को उठा लेता है, वैसे ही उसे वो शख्स कमरे के बाहर पकड़कर निकल जाता है. बच्चे को जिस तरह शख्स ले जाता है वो काफी डरावना लग रहा है. बच्चे उसे देखकर बहुत डर रहे हैं और रोने लग रहे हैं. एक बच्चे के ऊपर तो उसने पन्नी डाल दी और उसे किडनैप करने की तरह उठाकर ले गया.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ये बहुत ही निर्दयी तरीका है मगर कारगर लग रहा है. एक ने कहा कि एशियाई परिजन ही बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं. एक ने कहा कि ये पर्फेक्ट तरीका है, डर जरूरी है. एक ने कहा कि अगर बच्चों को अगवा कर लिया गया तब वो जिस ट्रॉमा को झेलेंगे, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है.

