स्विमिंग पूल में गेंद को मारने चला युवक, गलती से दोस्त के चेहरे पर पड़ गई लात! विचित्र हादसे का वीडियो वायरल

हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि इंसान हर वक्त सतर्कता बरते और ऐसा कोई काम ना करे जिससे किसी और को असुविधा हो. कई बार हम भीड़भाड़ में या फिर पार्टी करते वक्त इतना ज्यादा मस्ती में डूब जाते हैं कि फिर सतर्क रहना भूल जाते हैं. हाल ही में एक युवक के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उसने एक गेंद को लात मारने के लिए पानी में डाइव मारा मगर उसके पैर सीधे उसके दोस्त को जाकर लगे. इस घटना का हैरान करने वाला वीडियो वायरल (Man kick another on face video) हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट ‘द डार्विन अवॉर्ड्स’ पर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कुछ लोग स्विमिंग पूल (man tries to kick ball kicks face of friend) में मस्ती करते दिख रहे हैं. तभी अचानक एक युवक पानी में कूदता है. वैसे पूल पार्टीज में जब दोस्त मौजूद हों तो स्वभाविक है कि उसमें खूब हंगामा होता है, मगर इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि स्थिति हाथ से ही निकल गई.



युवक के चेहरे पर जड़ दी लात

5 सेकेंड के इस वीडियो दो-तीन युवक स्विमिंग पूल में मस्ती करते दिख रहे हैं. उनमें से एक व्यक्ति स्विमिंग पूल में है और उसने बड़ी सी रबर बॉल को अपने चेहरे के आगे पकड़ा हुआ है. एक युवक स्विमिंग पूल के बाहर से दौड़ते हुए आता है और कूदकर बॉल को लात मारने चलता है मगर बॉल खिसक जाती है और दोनों लात सीधे स्विमिंग पूल में मौजूद शख्स के चेहरे पर पड़ती है और वो एकदम से दर्द के कारण कराहने लगता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते थे. जबकि एक ने कहा कि ये तो वीडियो में होने वाली लड़ाई जैसा सीन हो गया. कुछ लोगों ने फनी इमोजी भी रिएक्शन के तौर पर शेयर किए हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news