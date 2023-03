Viral Video: रास्ते में बैठा था मगरमच्छ का बच्चा, छोटा समझ शख्स करने लगा परेशान, जीव ने सिखा दिया सबक!

आपने बच्चों का एक फेमस गाना तो जरूर सुना होगा, “छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे….”. ये बात बिल्कुल सच है कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वही छोटा कब कुछ बड़ा कर जाए, कोई नहीं कह सकता. इंसानों के मामलों में लागू होने वाली ये बात जानवरों (Man try to kill small crocodile video) की दुनिया में भी लागू होती है. कई बार हमारे सामने कोई आम चींटियों से छोटी कोई चींटी आ जाती है, या फिर घरों में सांप का बच्चा नजर आ जाता है तो लोग उसे हल्के में ले लेते हैं. यही सबसे बड़ी भूल होती है जो लोग करते हैं.

इसी भूल को एक शख्स ने वायरल वीडियो में भी किया. ट्विटर अकाउंट @ViciousVideos पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स मगरमच्छ (man attack alligator with pocket knife video) के बच्चे को कम आंकने की बेवकूफी कर देता है. उसके बाद वो उसे परेशान करने लगता है मगर मगरमच्छ उसे ऐसा सबक सिखा देता है कि उसके होश ठिकाने (baby alligator attack man video) पर आ जाते हैं.

Bro needs to find a new hobby 🙄pic.twitter.com/XL3nodeKWZ

— Vicious Videos (@ViciousVideos) March 7, 2023